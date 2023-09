Undorító trükköt vet be a turistaparadicsom, erre figyelj, ha utazol

Gyomorforgató módon próbált nagyobb bevételhez jutni számtalan görög bár: a távozó vendégek poharaiból összegyűjtötték a megmaradt italt, majd frissel összeöntve újra felszolgálták az újabb fizetővendégeknek. A hatóság többszöri panasz után három éjszakán át ellenőrizte a rendőrséggel együtt a Korfu szigetén található turistaparadicsom, Kavos bárjait, és fedezte fel a szabálytalan megoldásokat – írja a New York Post.

Fotó: Pixabay

Az ellenőrzések során 26 vendéglátó egységet a blokkok kiadása miatt büntettek meg: több mint 40 ezer esetben követtek el a bárok ilyenfajta szabálytalanságot. Ennél is aggasztóbb, hogy több helyen is zárjegy nélküli, hamisított vagy illegálisan beszerzett, csempészett alkoholokat találtak a polcokon, valamint több helyen is tapasztalták az el nem fogyasztott italok újrafelszolgálását. A szabálytalanul működő üzletek engedélyét 48 órára felfüggesztették, az egységeket megbírságolták.

Kavos a turisták egyik kedvelt célpontja, főleg a fiatalabb, bulizni vágyó korosztály kedveli, ugyanis a városban éveken át alacsony volt a hatósági ellenőrzések mértéke. Idén augusztusban egy 22 éves brit rendőrnőt holtan találtak az egyik hajnalban az utcán, a vizsgálat során pedig felmerült a gyanú, hogy a nő a halála előtt hamisított alkoholt fogyasztott. A haláleset után rendszeresebbé váltak az ellenőrzések Kavoson.