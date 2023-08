A tudósok megdöntötték a legismertebb tévhitet az alkoholfogyasztással kapcsolatban

Megdőlt az a régóta fennálló közhiedelem, miszerint az alkoholtól vonzóbbnak látunk másokat. Sok ember azzal magyarázta egy-egy éjszakai ballépését, hogy az alkoholtól vonzónak látott olyan embert is, akire józanon talán rá sem nézne. A tudósok legújabb kutatása szerint ez téves, ugyanis kizárólag olyan embereket találunk szemrevalónak, akivel amúgy is szívesen létesítenénk testi kapcsolatot, az alkohol csak a gátlásainkat feledteti el velünk, ezért meg is történik a kapcsolatfelvétel.

Megdőlt egy régóta fennálló tévhit az alkoholról Fotó: Szendi Péter

A kutatás egyszerű volt, és nagyban hasonlatos a modern társkereső applikációk logikájához. A 18-20-as éveiben járó férfiakat bevittek egy laboratóriumba és lányok fotóit mutatták meg nekik, hogy készítsenek értékelést. Ezután arra kérték őket, hogy válasszák ki a lányok közül azokat, akikkel szívesen találkoznának a való életben is. Később megismételték a kutatást, és ennek során már alkoholt is itattak a résztvevőkkel. Így kiderült, hogy a fotókon látott lányok megítélése nem sokban változott ittasan sem, azonban illuminált állapotban sokkal bátrabban oda mertek volna menni személyesen a hölgyekhez.

Majdnem dupla annyi – pontosan 1,71-szeres – eséllyel mennének oda személyesen egy nekik tetsző nőhöz ittasan, mint józanon a kutatás szerint.

A szakirodalomban sörszemüvegnek nevezett hatás tévhit. Nem befolyásolja az alkohol annyira az emberek látását, mint azt a legtöbb ember gondolná. Azonban az igaz, hogy az alkoholfogyasztás hatására sokkal bátrabbakká válnak a férfiak

– szögezte le a kutatást elindító professzor, Michael Sayette. A tanulmányt a Metro magazin szemlézte.