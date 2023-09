Ez a csillagjegy ma nagyon szuper híreket kap

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Vasárnap időzavarba kerülhet, előfordulhat, hogy egy ügyben többet kell tennie, mint amire számított, vagy egy esemény, találkozó tovább tart, mint tervezte. Éppen ezért legyen a fejében egy terv arra az esetre, ha esetleg választania kell két program közül.

Bika (04. 21.–05. 20.)

Ma alapvetően jó napja van, de azért arra számítson, hogy a türelmét tesztelni fogja valaki, így könnyen eljöhet a pillanat, amely közel lökhet ahhoz, hogy elveszítse a kontrollt a szavai felett. Igyekezzen mindezt elkerülni, de ha meg kell mondania a magáét, akkor tegye meg.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

A jegy szülötteként általában szereti úgy intézni a dolgait, hogy az a környezete számára is messzemenőkig elfogadható legyen. Nem nézheti azonban mindig mások érdekét, vagy azt, hogy mások mit gondolnak önről. Ma legyen egy kicsit önző, és azt tegye, ami úgy igazán a saját kedve, akarata!

Rák (06. 22.–07. 22.)

Igazán együttérző személyiség, és most lesz is alkalma ezt megmutatni. Valaki önhöz fordul némi vigaszért, meghallgatásért. Segítsen neki kiutat találni a helyzetből! Hallgasson a megérzéseire, azok megmutatják önnek az igazságot.

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Vasárnap új ötlet érkezhet, ami segít, hogy egy problémán, amelyen régóta rágódik, végre túl tudjon jutni. Van, hogy egy megoldáson gondolkodni, kitalálni annak módját sokkal tovább tart, mint a valóságban elvégezni az ezzel kapcsolatos munkát. Na, ez pont egy ilyen helyzet!

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Lehet bármennyire is szerény, időnként önben is felébred a vágy, hogy megmutassa magát a világnak. Ma lehetősége lesz arra, hogy kamatoztasson valamit a tehetségéből. Tegye meg, és söpörje be az elismeréseket!

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Vasárnap egy olyan lehetőség rajzolódik ki ön előtt, ami okkal okoz izgalmat önben, hiszen ön is érezni fogja, hogy most ez egy olyan helyzet, amikor szinte minden együtt áll. Ahhoz viszont, hogy éljen az alkalommal, talán kis kockázatot kell vállaljon. Mérlegeljen!

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Ma ellenállásba ütközik a környezete felől, és most lehet, hogy érdemes lenne hallgatnia másokra is. Próbáljon rugalmasan közeledni egy problémához, és vegye figyelembe mások érdekét is, mert ön is így jár jobban.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Vasárnap, ha túlságosan alaposan szeretne mindent megtervezni, elveszhet a részletekben, és akkor képtelen lesz előrehaladni. Hagyjon meg egy kis spontaneitást az életében, és akkor remek élményben lesz része.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Vasárnap értékes beszélgetésben lehet része. Talán egy új munkára van szüksége, vagy környezetváltozásra, de az is elképzelhető, hogy a magánéletében kell megtenie valamit. Ma olyasmi történhet önnel, ami átlendítheti a holtponton.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Nagyon szuper híreket kap! Kiderülhet, hogy egy cél elérése sokkal közelebb van, mint ahogy remélte. Hirtelen megoldások érkeznek majd, kitisztul minden, és olyan érzése lesz, mintha tényleg tökéletesen illeszkednének egymásba a puzzle-darabkák.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Vasárnap döntéshelyzetbe kerül. Fontolja meg jól a döntést, és ne engedje, hogy nyomást gyakoroljanak önre, azt pedig főleg ne, hogy sürgessék. Több helyes út is van, de nem mindegyik egyformán rögös. Gondolja át hideg fejjel, melyik illik önhöz jobban!