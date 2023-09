A pénzügyekben váratlan szerencse érheti ma az Ikreket

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán olyan hatások érik, amik új irányba terelik. Lehet, hogy hall egy érdekes dologról, amiben jó lehetőséget lát, vagy egy olyan témáról mesél önnek valaki, ami igencsak felkelti az érdeklődését.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A horoszkóp jelzése szerint új életre vágyik, másfajta egzisztenciára, megbecsülésre. Erre most esélye lehet, de nem szabad elhanyagolnia a kapcsolatait. Sokan bíznak önben, és tőlük nyugodtan kérhet ön is tanácsot, segítséget.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma nagyon jó napra számíthat. Kövesse a megérzéseit, mert azok csalhatatlanul mutatják az utat. Ha vannak művészi ambíciói, most abban is nagyot alkothat! Segítségére lesz mindenben az intuíciója. A pénzügyekben váratlan szerencse érheti.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán különösen fontos, hogy lassíts picit, mert ilyen nagy sebességnél nehéz tartani az irányt... Csak annyit vállaljon be, amennyit valóban el tud végezni. A többit oldják meg mások! Nem kell mindenki helyett viselnie a terheket...

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma lesz lehetősége rá, hogy megmutassa azt a nagy tettvágyat, tetterőt, ami önben munkál. Követendő példa másoknak, és ma megkapja a megfelelő visszajelzéseket! Jó úton jár, és ezt bizonyítják az eredményei is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán valaki olyan keresztezi az útját, akit a háta közepére sem kíván, most mégis muszáj lesz szót értenie vele. Valahogy uralkodjon az ellenérzésein, és zárja rövidre a beszélgetést. Csak annyit mondjon, amennyit nagyon muszáj.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ön általában nagyon szívesen foglalkozik mások bajaival, de ma lehet, hogy minden figyelmét a saját ügyei kötik le. Ha most valaki önhöz fordul, bátran mondjon nemet. Elvárhatja, hogy mások is megértsék, ha egyszer nem alkalmas.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagyon sok a teendője a mai napon is. Hamarosan túljut ezen a szakaszon, és végre tényleg több szabadideje lesz, nem lesz úgy befogva. Ne aggódjon, mindennel készen lesz. Ön nagyon kitartóan tud dolgozni.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Valaki a közvetlen környezetében igen sokat bosszanthatja. Higgye el, nem szántszándékkal tesz így, csak valahogy nagyon különböző az életritmusuk, felfogásuk. A megértés lehet az egyetlen út, ha nem akarja végleg elkerülni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Bár általában nagyvonalú másokkal, most különösen idegesíti, ha a másik viszont nem az, és mindenbe beleköt… A párja akadékoskodása pedig egyenesen feldühíti. Próbálja meg megőrizni a türelmét!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ne okolja a párját olyasmiért, amiről egyáltalán nem is tehet. A megoldást most nem ezen a téren kell keresnie, mert itt úgysem tudja megtalálni. Ha önmagával tisztába és rendbe jön, akkor az maga után fogja vonni a megoldást is.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán előfordulhat, hogy egy forró, kényes, vagy egyenesen veszélyes helyzet közepén találja magát. Elsőre talán az tűnik a legjobb reakciónak, ha távozik a helyszínről. Azonban az is lehetséges, hogy ott és akkor kellene valamit tennie. A közbeavatkozás mellett is szólnak érvek!