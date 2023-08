Komoly veszély fenyegeti ma ezeket a csillagjegyeket

Kos (03. 21.–04. 20.)

Ma ne legyen olyan forrófejű! Mielőtt meghoz egy döntést, adjon elegendő időt önmagának ahhoz, hogy mindent alaposan átgondoljon. Várja meg a pillanatot, amikor a megérzése azt súgja: most! És csak akkor cselekedjen.







Bika (04. 21.–05. 20.)

Szombaton könnyen elragadják az indulatai, ezért ügyelnie kellene az önkéntelen reakcióira, főleg, ha valaki nem udvariasan szól önhöz. Tegye félre most az egóját, és ne semmisítse meg az illetőt, hagyja futni inkább...







Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Ma ismét egy lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogy az élete olyan módon alakuljon végre, ahogyan azt már régóta tervezgeti. Jobb, ha ezt az örömöt most magában tartja. Sokan irigykednek ugyanis a sikereire.







Rák (06. 22.–07. 22.)

Igazán vidám napra számíthat, és lehetősége lesz több embernek is a kedvére tenni úgy, hogy közben még ön is kellemesen érzi magát. Tegye meg, keltsen jó benyomást másokban, és meg fogja látni, hogy ez még hasznosnak is bizonyul valamiért.







Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

A pletykákkal csak óvatosan! Szombaton nagyon ügyeljen arra, hogy milyen információt ad ki magáról vagy egy harmadik személyről egy beszélgetésben, mert nem tudhatja, hogy a hír milyen gyorsan jut el avatatlan fülekbe...







Szűz (08. 23.–09. 22.)

Általában nagyon is gyakorlatias, így nem okoz gondot, hogy pusztán gyakorlatias szempontok alapján értékeljen egy helyzetet, és ennek megfelelő döntéseket hozzon. Szombaton azonban nagyon erős érzelmek törhetnek fel önben egy ügyben, és ez megnehezíti a helyzetét.







Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Bízzon meg a helyzetértékelésében, az eszében! Valaki kéretlen tanácsod ad egy ügyben, de könnyen lehet, hogy hátsó szándékkal közeledik önhöz. Hallgassa meg, raktározza el a tőle kapott információt, de ne ez legyen az egyetlen dolog, amiből kiindul. Lesz ott még valami...







Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Ahhoz, hogy igazán át tudja magát adni egy kapcsolatnak, arra van szüksége, hogy érezze legbelül azt a bizonyos pluszt, amitől mindez több egy szimpla ismeretségnél. Ha szingli, most fellobbanhat önben ez a szikra, és valaki nagyon bejön önnek.







Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Szombaton akkor cselekszik helyesen, ha egy ügyben megpróbálja az érme mindkét oldalát meglátni, meghallgatja mindkét álláspontot, és ezek fényében alakítja csak ki a döntését. Határozzon és ragaszkodjon a véleményéhez!







Bak (12. 22.–01. 20.)

Ma van rá esély, hogy valaki egyenesen a szíve közepébe talál egy megjegyzésével. Ha úgy érzi, hogy mindebben van némi igazság, akkor gondolkodjon el rajta, ha pedig semmi köze a valósághoz, akkor ne is törődjön vele!







Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Ön szeret nyílt lapokkal játszani, de szombaton épp ezért lesz nehéz dolga. Olyan szituációba kerül, ahol különböző emberek különböző érdekei mentén zajlanak a dolgok, talán nem is egyértelmű módon, a felszín alatt.







Halak (02. 19.–03. 20.)

Valaki mintha direkt provokálni akarná, ellentmond egy olyan helyzetben, amikor pedig egyértelmű az igazság. Ne lovalja bele magát túlságosan ebbe az egészbe, zárja rövidre, és hagyja, hogy önmagával vitatkozzon az illető.