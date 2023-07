Tuti tipp: így hűtheted le a kedvenceket a kutya melegben!

Megmutatjuk, hogyan hűthetjük le őket, hogy ne kapjanak hőgutát és a közérteztük is jobb legyen!

Fotó: Mohai Balázs

1. Legyen mindig a táskában

Bárhová megyünk, akár csak egy rövid sétára, mindig vigyünk magunkkal legalább 0,5–1 liter vizet. Kutyáink lihegéssel hűtik magukat, így sokkal több folyadékot párologtatnak, ezért fontos az állandó utánpótlás. A táskába könnyedén befér és nekünk, illetve kedvencüknek is hasznos. A jéghideg víz a szervezetre pont fordítva hat, mint gondolnánk: a hidegre szervezetünk hőt fog termelni, hogy testünkhöz melegítse az italt. Ez az állatoknál is így van, így egy idő után csak még jobban melegük lesz. Ezért mindig szoba-hőmérsékletű vizet adjunk nekik.

2. Cseréljük jégre a rágókát

Az ebek általában imádnak mindent megrágni, ezért sok gazdi arra kényszerül, hogy rágókát vásároljon. Nyáron ezeket nyugodtan cseréljük le jégkockára. Miközben hűsítenek, jó játéknak is bizonyulnak, de ami ennél is hasznosabb, hogy szórakozás közben még folyadékhoz is jutnak.

3. Készítsünk kutyafagyit

A kutyák többsége imádja az édességet, de csak nagyon kevés fajta az, amit megehetnek. Viszont mi magunk is készíthetünk nekik finomságokat, a nyári melegben például kutyafagyit. Szükségünk lesz egy jégkrémformára és gyümölcsökre. Banánt és epret nyugodtan fogyaszthatnak, így ezeket turmixoljuk össze, majd öntsük a formába. Ha van otthon tiszta mogyoróvaj, akkor abból is tehetünk bele. Végül rakjuk a fagyasztóba, és várjuk meg, amíg lehűl.

4. Csak tegyük a fekhelybe

Az állatboltokban és az interneten is lehet olyan matracot vásárolni a fekhelyekbe, ami alulról folyamatosan hűti az állatot. Ehhez nem kell semmi külső áramforrás vagy akkumulátor. Úgy működik, mint egy hűtőakku: az anyag belsejében van egy jégzselé, amit a fagyasztóba kell betenni.

5. A bőrön keresztül hűsít

A kutyás boltokban, de az interneten biztosan találunk a kutyák számára gyártott hűsítő gélt, zselét, amit a bőrükbe kell masszírozni. Mindenképpen olvassuk el az összetevők listáját, lehetőleg hipoallergént válasszunk.

6. Állítsuk fel a kertben

Bár nem minden állat rajong a vízért, de a felforrósodott testnek jól esik egy kis lehűlés. A déli nagy melegben mindenképpen nedvesítse be fejbúbjukat, hogy ne kapjanak napszúrást. Azoknak a kutyusoknak, akik imádják a vizet, pedig állítson fel egy gyerekmedencét, amiben kedvükre hempereghetnek. A teraszt és a betont is érdemes fellocsolni, hogy ne forrósodjanak fel.

7. Séta csak megfontoltan!

Válasszuk a kora reggeli vagy inkább az esti időszakokat a sétára, amikor már nincs olyan meleg. Lehetőleg vigyünk magunkkal vizet, hogy megitassuk és bevizezhessük az állat testét, ha szükséges.

8. Tegyük fel a sétához

Ha sokat járunk túrázni, akkor érdemes lehet kutyánknak beszerezni egy hűsítő mellényt. A speciális anyagból készült kiegészítő nem engedi át a meleget, így védi az állat bőrét is az égéstől, valamint melege sem lesz.

9. Így kezelje a hőgutát

Bármennyire vigyázunk a kedvencünkre, attól még megtörténhet a baj. A hőguta jeleire oda kell figyelni: túlzott lihegés, levertség, fáradékonyság, piros bőr és a legszélsőségesebb esetben az ájulás. Az állatot vigye azonnal árnyékos helyre és kezdje el hűvös (nagyon fontos, hogy nem jéghideg) vízzel borogatni. Amikor már a kutya kezd jobban lenni, itassa meg. Ezután jobb, ha állatorvoshoz is elviszik, aki alaposan kivizsgálja.