Nem várt találkozás dobja fel a Szűz napját

2023. július 17.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A párjának nem lesz egyszerű dolga önnel. Szinte bármin felkapja a vizet otthon és a munkahelyen is. Úgy érzi, hogy mindenki az ön idegein táncol. Ennek ellenszere az elegendő alvás és a tervezés.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha nincs szabadságon, akkor ma nehezen fókuszál a tennivalókra, a gondolatai még a hétvégi jó élmények körül járnak. Valahogy szedje össze magát, mert délután valamit számonkérnek önön. Vagy a család, vagy a főnök.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma egy új személy léphet be az életébe, aki változást hozhat magával, de ez a változás egyáltalán nem biztos, hogy örömére lesz. Végül egy ponton önnek kell eldöntenie, milyen mértékben engedi közel magához az illetőt.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Talán még nem vette észre, de kezd a csillagzata felemelkedni. A lehetőségeket azonban nem elég meglátni, de használni és aktivizálni is kell őket. Ami potenciálisan benne rejlik a helyzetben, azt önnek kell megvalósítania.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Erősnek és energikusnak érezheti önmagát olyannyira, hogy jöhet önnel szembe szinte bármi és bárki, kész vállalni a kihívást, ha kell. Természetesen azért arra semmi szükség nincsen, hogy minden szembejövő problémával egyedül küzdjön meg...







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma valakivel – akinek hasonló irányba tart az élete és ugyanolyan szenvedély hajtja őt is, mint önt – szorosabb kötelékbe kerülhet. Ha jók a megérzései mindezzel kapcsolatban, adjon egy esélyt mindennek és hagyja, hogy csak úgy megtörténjenek ön körül a dolgok.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A bolygók ma türelmetlenné, ingerültté teszik. Most nagyon nehezen fókuszálja az energiáit, emiatt a munka sem megy valami gördülékenyen. Ráadásul vitákat is generálhat ez a bolygóállás, amikből pedig mégiscsak jó volna kimaradni.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma inkább hallgat a szívére, mint az eszére. És milyen igaza van! A megérzései ma tisztábban és jobb irányba vezetik, mint a meggondolásai. Ma bölcsen teszi azt is, ha az emberismeretére hagyatkozik. Akkor nem tudják becsapni.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha szingli, akkor egy olyan lehetőség adódhat ma az ön számára, amit semmiképpen sem érdemes kihagynia. Lehet, hogy úgy érzi, a racionalitás ellentmondana ennek az ötletnek. De van úgy, hogy a józanság hátrány. Most hallgasson a szívére!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma változás állhat be valamely kapcsolata minőségében, ami jelentheti azt is, hogy az elkötelezettség egy új szintjére lép, de azt is, hogy éppen ellenkezőleg, egy kicsit lazul a kapcsolat kettejük között.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma találkozhat valakivel, aki hatással lehet az életére, ami a munkában, de a magánéleteben is jelentkezhet. Talán a támogatását vagy tanácsát kapja meg az illetőnek, de az is lehet, hogy ötletet, inspirációt kap tőle úgy, hogy közben neki erről még csak tudomása sem lesz.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Önnek általában rengeteg ötlete van, de nyilván ezek közül nem lehet mindegyiket egyszerre megvalósítani. Mielőtt azonban belekezdene a legfontosabba, derítse ki, egyáltalán van-e esélye rá. Nehogy elpazarolja az értékes idejét!