Júliusi horoszkóp - Tudd meg, mi vár rád!

Kos

III. 21.–IV. 20.

A július sok utazást hozhat a Kosnak, aki magával viszi az egész családját, hogy együtt érezzék jól magukat. Végre béke és nyugalom uralkodik a családtagok között. Ez az időszak kedvező az öröklési kérdések megvitatására, az anyagi felelősség megosztására és egyéb kérdésekre. Valamelyik közeli baráttal konfliktus készülődik. A magányos Kosra júliusban nem vár sorsdöntő találkozás, persze kivételek mindig vannak: ha a belső hang azt mondja, hogy megtalálta a tökéletes párt, akkor nagy valószínűséggel úgy lesz.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Júliusban a Bikának gondolnia kell a saját jólétére és a magánéletére, ezért fontos kihasználnia a kedvező pillanatot, és megvalósítani azt, amire már régóta vágyott, még akkor is, ha egy időre háttérbe kell szorítania a szerettei érdekeit. A családdal és a barátokkal való kapcsolatában most nehezebb időszak jön. A magányos Bikának annyi gondja lesz júliusban, hogy nem marad energiája a párkeresésre. Munka közben ne az érzelmek vezessék a Bikát, és akkor semmi sem akadályozza meg abban, hogy sikereket érjen el.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

A csillagok azt üzenik: fordítson a jegy szülötte nagyobb figyelmet azokra a szeretteire is, akik távol vannak tőle. Talán néhány rokon most nehéz időket él át, próbálja meg őket támogatni. Az Ikrek párja több figyelmet követel, mint valaha, de az együtt töltött idő sok pozitív érzelmet fog hozni. Az Ikrek folytatni kívánja a tanulmányait, ezért beiratkozik tanfolyamokra vagy módosítja a tevékenységi körét. Fontos a lelkesedés megtartása, de a jelenlegi munkahelyet még nem tanácsos elhagyni.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Jó lesz, ha a Rák abbahagyja az álmodozást és a tettek mezejére lép, mert csak pár lépés választja el a kívánt céltól. Ami a jegy szülöttének a magánéletét illeti, rendbe kellene tennie a gondolatai és az érzéseit. Lehet, hogy el kellene gondolkodnia a Ráknak azon, amit már régóta próbálnak átadni neki a rokonok és a barátok. Talán nem érdemes szenvedni, inkább le kellene ülni és átbeszélni minden problémát. A szabad Ráknak csak ki kellene nyitnia a szemét, hogy észrevegye: a megfelelő ember már ott van mellette.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Kategórikusan ellenjavallt az Oroszlán számára, hogy júliusban dobjon el mindent, és ússzon az árral. Úgy fog tűnni, hogy mindenki rosszat akar, de valójában érdemes lenne megérteni, hogy a legtöbb probléma a saját keze munkája. A magányos Oroszlán váratlan helyen találkozhat a leendő kedvesével, ami felvidítja, életkedvet ad, és jöhet a szerelem, a romantika! A legfontosabb az, hogy szabaduljon meg a múltbeli kötődésektől. Lehet, hogy csalódott korábban, de egyszer minden elmúlik.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Ne engedje át magát a Szűz a melankolikus hangulatnak és a szomorúságnak, inkább próbálja meg elfelejteni a múltbeli kudarcokat, mert ebben a hónapban sok kellemes, sőt, csodálatos pillanat lesz. Engedje meg magának a lazítást, feküdjön a kanapén, merüljön el az álmokban. Ne feledje a Szűz, hogy semmi sem lehetetlen, ha igazán akarja. A jegy képviselőit csodás változások várják az élet minden területén, sőt, ez a hónap sokak számára sorsdöntő lesz. A magányos Szűzek megtalálhatják a lelki társukat.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A csillagok azt üzenik a Mérlegnek: nézzen körül, és élvezze a sok szép és jó dolgot, ami megadatik neki. A július az élet számos területén nyugodtnak ígérkezik a jegy szülötte számára, ezért mindenképpen szánjon egy percet arra, hogy átgondolja, melyek azok a dolgok, amikben sikeres, majd írjon egy képzeletbeli listát arról, hogy mit szeretne még elérni. Szánjon időt magára, a fejlődésre. A Mérleg számára a július kedvező lesz az utazásokhoz. A családtagokkal és barátokkal töltött közös kirándulások sikeresek lesznek.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Rendkívül kedvező időszak lesz a július a Skorpiónak, ugyanis mindenben szerencsés lesz, amibe csak belevág. Ebben a hónapban a spontán döntések is jól sülhetnek el. Csak egy dolgot javasolnak a csillagok: a munkát és a magánéletet nem szabad összeekeverni, mert a hétvégéknek mindig a pihenésről, a töltekezésről kell szólniuk. Az egyedülálló Skorpió élete hamarosan megváltozhat, hiszen júliusban jó pár randi és romantikus meglepetés vár rá. A családos Skorpió társa féltékenykedni kezd, jobb ezt megelőzni.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Szinte megtámadja az apátia a Nyilast, de olyannyira, hogy még barátokat is nehéz lesz felhívnia vagy kimenni az udvarra, ám ezt a belső lustaságot, fáradtságot a lehető leggyorsabban le kell győznie a saját érdekében. El kell kezdeni újra beszélgetni az emberekkel: egyes ismerősei fontos szerepet játszhatnak az anyagi- és személyes fejlődése útján. A lelkitársával kapcsolatban legyen magabiztosabb és sokkal gálánsabb, figyelmesebb. Ajándékozzon neki valami szépet és vegye körül szeretettel.

Bak

XII. 22.–I. 20.

A Bak nem fog unatkozni, az élete nem csak kulturális eseményekben és pozitív pillanatokban lesz gazdag. Ha lehet, ne koncentráljon a stresszre, és hagyja figyelmen kívül azokat a szavakat, amelyeket olyan emberek mondanak, akik ártani akarnak. A csillagok azt üzenik: ha apróságokra pazarolja a figyelmét, akkor szó sem lehet jelentős célok eléréséről. A szingli Bak számára a nyár igazi szerelmet ígér, ami hirtelen kapja majd el. Ez lehet egy új személy vagy valaki, akit már régóta ismer.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

A Vízöntőnek különös figyelmet kell fordítania júliusban a pénzügyi helyzetére. Előfordulhat, hogy mostanában sok ésszerűtlen vásárlást hajt végre, ami egy pénzügyi szakadék szélére viszi. Ennek elkerülése érdekében érdemes optimalizálni a kiadásait. A közeli családtagjaival és a párjával nyugod időszak következik. A jegy egyedülálló képviselői nyáron megtalálhatják szerelmüket, és akár házasságot is köthetnek. Távolabbi rokonokkal konfliktusok alakulhatnak ki, keményen kell dolgoznia, hogy megvédje az álláspontját.

Halak

II. 20.–III. 20.

A július a Halak számára fontos hónap lesz, mivel most érnek célba az eddigi fáradozásai. Számos változás várható az élet minden fontos területén. A csillagok kapcsolati nehézségeket jósólnak, amelyek kissé felőrlik az idegeit. Egyesek számára régen esedékes kérdések jönnek elő, amelyeket végre tisztázni kell. Komoly figyelmet kell fordítani a baráti kapcsolatokra is, mert előfordulhat, hogy valaki méltatlanul van elkönyvelve egyszerű ismerősként, pedig jó ideje több már annál, és ezt számtalanszor be is bizonyította.