Erre a csillagjegyre most egy kis kaland vár

2023. július 12.

Horoszkóp



Kos (03. 21. – 04. 20.)

Valaki csalódást okozhat önnek, kiderülhet, hogy nem méltó a bizalmára. Mielőtt azonban végérvényesen áthelyezné az illetőt a rossz dobozba, adhatna neki még egy utolsó esélyt. Ha akarja, hadd hozza helyre a hibáját!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ne feledje, hogy nem felelős mások tetteiért és nem kell folyton mások érdekeit sem a magáé elé helyezni. Ma foglalkozzon elsősorban a saját ügyeivel, cselekedjen a saját hasznára és mondjon nemet nyugodtan egy olyan kérésre, amely érdekeivel ellentétes!



Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Legyen nyitott most egy kis kalandra, mert most éppen ez az, amire szüksége van. Nagyon szép élménye lehet, ha enged az elvárásaiból, és nem csak a kötelességeinek él. Nyár van, most kell élményeket gyűjteni!

Fotó: Shutterstock



Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma elképzelhető, hogy egy esemény, vagy hír okán hirtelen felgyorsulnak az események és ön úgy érzi, mint akit elsodornak az események. Egyszerre pedig nem lehet mindent kontroll alatt tartani, úgyhogy kérjen segítséget.



Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán nagyon erős lehet önben a vágy arra, hogy szabadon, kötöttségektől mentesen éljen, legalább egy rövid időre. Van erre lehetősége és ehhez csak annyi kell, hogy elfogadjon egy meghívást, vagy egy ajánlatot, melyet egy ismerőse, vagy barátja küld önnek.



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Néha a legnehezebb dolog eldönteni, melyik úton induljunk tovább és önnek ma egy ilyen döntést kell meghozni. Ha nem elég határozott, gondolja végig, mi szól az egyik és mi a másik út mellett. Hallgasson a szívére is!



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A szerdai horoszkóp azt tanácsolja, hogy picit dolgoznia kell egy helyzetben a megfelelési kényszerén. Ne érezze kötelességének azt, hogy mindenkivel jó viszonyt ápoljon, és főleg ne akarjon mindenkinek minden helyzetben megfelelni, mert azt úgysem lehet kivitelezni.



Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán eljöhet a nap, amikor egy régi terve megvalósítása konkrét cselekvést igényel, de lehet, hogy nem teljesen biztos önmagában. Talán nem áll készen még, de az is lehet, hogy csak nincs meg önben a kellő elszántság.



Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán egy ügyben nehezen találja meg a kiutat, de talán nem is kellene mindezt túlságosan erőltetni. Vannak napok, melyek nem alkalmasak a problémamegoldásra és a mai napja talán önnek is ilyen. Ha elakadt, hagyja ott az ügyet egy időre.



Bak (12. 22. – 01. 20.)

Most különösen fontos lehet, hogy alapos döntést hozzon, ehhez pedig minden elérhető információnak a birtokában kell lennie. Legyen körültekintő, tanulmányozzon minden apró részletet, szerezzen be minden adatot.



Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ön általában minden problémáját egyedül akarja megoldani, ami egy remek tulajdonsága, de most lehet, hogy ez nem lesz elég a sikerhez. Ne szégyelljen segítséget kérni, ha úgy látja, nem bír el valamivel.



Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán támogatják önt a bolygók, így szinte bármilyen munkába, tevékenységbe fog, az sikerre van ítélve. Használja ki ezt a lendületet és legyen aktív a mai nap, amiben csak lehet. Jusson minél messzebb.