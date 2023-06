Van egy rossz hírünk: jóval gyakrabban kéne cserélni a pizsamád, mint azt gondolnád!

Igencsak rossz hírrel kell szolgálnunk: hamarabb kéne kimosni a hálóruhát, mint azt sokan teszik. Mindez a szakemberek szerint akár betegséghez is vezethet – figyelmeztetnek a szakemberek. Nem árt hát, ha megfogadjuk a tanácsukat, és mielőtt álomra hajtjuk a fejünket, elgondolkodunk rajta, mennyi ideje is vettük elő a szekrényből a pizsamát, amit épp felvenni készülünk.

Jóval gyakrabban kéne pizsamát mosni, mint azt tesszük Fotó: Kzenon / Shutterstock

Ilyen sűrűn kéne kimosni a pizsamákat

Egy felmérés kimutatta: a férfiak két-, míg a nők három hét után cserélnek hálóruhát – írja a Mindmegette oldala. Sally Bloomfield, a London School of Hygiene and Tropical Medicine szakembere figyelmeztet: a bőrünkről folyamatosan hulló elhalt hámsejteket folyamatosan gyűjti be a pizsamánk, ami komoly gondot is okozhat, mivel ezeken a hámsejteken – és így a pizsamánkon – például gyakran előfordulnak az úgynevezett staphylococcus baktériumok is, melyek sebekbe, horzsolásokba kerülve fertőzést okozhatnak, de az E. coli is jelen lehet, ami húgyúti gyulladáshoz vezethet.

Épp ezért ildomos a hálóruhánkat hetente mosni.

Ráadásul – emeli ki a szakember – az egy hétnél tovább hordott pizsamáknál már fennáll a veszélye, hogy annyi kórokozó gyűlik össze, amit mosással sem lehet eltávolítani teljesen. Emellett ezek a mikroorganizmusok más ruhadarabokra, törölközőkre is átkerülhetnek, még több gondot okozva.