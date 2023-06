Meglepő döntést hozott a nagymama az unokái kapcsán, sokan követhetik a példáját

Ó, azok a drága nagymamák! El sem lehet képzelni nélkülük az életünket és a gyerekkorunkat. Eljöttek értünk az iskolába, otthon tejbegrízt főztek nekünk és engedték, hogy jó sok cukrot tegyünk rá. Segítettek megírni a házi feladatot és szaladtak utánunk, amikor bicikliztünk, és ünnepnap volt, ha náluk lehetett aludni a hétvégén, mert annyi édességet ehettünk ilyenkor, amennyit csak szerettünk volna. Szülőként is fontos támaszunk a nagymama, hiszen amikor dolgozunk, általában ő vigyáz a gyerekekre. A 69 éves, hatgyermekes Carolyn Challinor azonban rádöbbent arra, nincs az rendjén, hogy az ember a nyugdíjas éveiben is keményen dolgozik. Ezért aztán a gyerekei elé állt, és megmondta nekik: rá ne számítsanak a gyereknevelésben.

A nagymamáknak is kijár a szórakozás. A kép illusztráció / Fotó: Pixabay

Carolyn Challinor hatgyermekes édesanya, így tehát mindig is számított arra, hogy sok unokája lesz. Amikor megszületett az első unoka, mindössze 41 éves volt, tehát még aktívan dolgozott. Ugyanakkor kötelességtudón kivette a részét a gyermeknevelésből, mint a legtöbb nagymama, bár már akkor is felmerültek benne olyan kérdések, hogy mindezeket miért neki kell csinálnia. Ahogy érkeztek az unokák, egy ideig megpróbált az a praktikus, rendszerető, segítőkész nagymama lenni, amilyet általánosan elvárnak, azonban hamarosan megtagadta ezt a szerepkört – írja a The Sun.

A nyugdíjasság az az időszak, amikor a fiatalabbaknak kell gondoskodniuk rólunk, nem fordítva

– hangzott el a szájából, majd azt is elmondta, hogy 70 évesen ő bizony jól szeretné magát érezni, és nem akar folyton azon idegeskedni, hogy szót fogadnak-e az unokák, vagy sem. Kifejtette a véleményét arról is, hogy a nagyszülőknek a saját feltételeik szerint kell kivenniük a részüket az unokák életében, és nem lehetnek az anyák helyettesítői. A legoptimálisabb az, ha a nagymama nem neveli a gyerekeket, hanem játszik velük.

Nem mondtam el a gyerekeimnek az aggályaimat, egyszerűen csak nem voltam hajlandó többé olyan dolgok mellett elkötelezni magam, amikre sem időm, sem kedvem nem volt

– mesélte, majd elárulta, hogy ki szeretné élvezni a nyugdíjas éveit, szórakozni kíván. Ebben természetesen az unokák is szerepet kapnak, de ő az a nagymama kíván lenni, akivel szórakozni és kikapcsolódni lehet, nem pedig az, aki dirigál nekik.