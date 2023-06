Ez az öt növény elkergeti az otthonodtól a bogarakat

Végre itt a jó idő és az ember azonnal a természetbe vágyik. Ha pedig szerencsés akkor ezt azonnal a kertjében vagy az erkélyén is megteheti. Ám a jó idővel együtt megjelennek a bogarak és rovarok is, amik könnyen kedvünket szeghetik.

Levendula / Fotó: pixabay

Arról már nem is beszélve, ha még kárt is tesznek növényeinkben, az igencsak fájó tud lenni. Vedd fel velük a harcot természet barát módon és ezzel az öt növénnyel tartsd őket távol.

1. Sudárzsálya

A sudárzsálya (Perovskia atriplicifolia) egy nagytermetűre növő, felálló hajtásrendszerrel rendelkező évelő dísznövény, félcserje, lombhullató. Hajtásai az elfásodott tőszárakról hajtanak, melyek akár az 1 méteres magasságot is elérhetik, bár ma már léteznek törpe változatai is. Ami azonban igazán vonzóvá teszi ezt a növényt, hogy nemcsak mutatós, könnyen életben tartható, de még a kártevő bogarakat is elriasztja.

2. Melampodium

Sűrűn elágazó, tömött bokrot képező egynyári virág. Napos helyet, humuszban gazdag talajt és rendszeres öntözést igényel. A gondozást azonban meghálálja, ugyanis nagyon hatásosan lép fel a bogarak ellen.

3. Levendula

A levendula az egyik leghasznosabb növény, sok -féle felhasználási módja van. Azonban még az emberek számára közkedvelt növény, addig a bogarak számára kifejezetten kellemetlen az illata, így távol tartja a kártevőket.

4. Szegfű

Ez a növény nagyon kedvelt és változatos megjelenésű alacsony vagy közepes termetű dísznövény. Ráadásul hasznos is, ugyanis az illata annyira zavaró a bogarak számára, hogy inkább nagy ívben elkerülik.

5. Macskamenta

Gyógyteák alkotóeleme, nyugtató és fájdalomcsillapító hatású, ráadásul még a cicákat is megbabonázza. De ha még mindez nem lenne elég, akkor jobb, ha tudod a bogarak ezt a növényt sem kedvelik.

(VIA)