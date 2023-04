Ezeket a gyümölcsöket edd, ha fogyni szeretnél!

Mivel a gyümölcsökben rengeteg tápanyag található, nem csoda, hogy az ajánlás szerint egy felnőttnek naponta legalább 1,5-2 csészényit kellene fogyasztania belőlük. A gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend csökkentheti számos betegség kockázatát, beleértve a szívbetegséget, a 2-es típusú cukorbetegséget, a rákos megbetegedést és az elhízást. Amikor a fogyás elősegítéséről van szó, a rost az, ami segíthet a kilók leadásában.

A banánnak is helye van a diétában, persze csak mértékkel, magas gyümölcscukor tartalma miatt. (Fotó: Shutterstock)

A banán adagonként körülbelül 3 gramm rostot tartalmaz, ami elősegíti a jóllakottság érzését. Olyan enzimeket tartalmaz, amelyek felgyorsítják az emésztés folyamatát, ezáltal az anyagcsere fogyókúrás üzemmódba áll át. Ennek titka a benne található úgynevezett rezisztens keményítő, amely 20-25%-kal gyorsítja a zsírégetést – különösen igaz ez, ha kevésbé érett gyümölcsöt választunk.

A fanyar ízéről ismert grapefruit akkor segíthet a testsúly csökkentésében, ha étkezés előtt fogyasztjuk. Ebben szerepet játszik a gyümölcs rosttartalma, viszonylag alacsony kalóriatartalma és alacsony glikémiás indexe is, utóbbi alapján enyhe vércukorszint emelkedést eredményez fogyasztása. Fogyaszthatod magában, de párosíthatod is például túróval vagy salátával.

Ha az édesebb ízek kedvelője vagy, akkor jó hírünk van, az ananász az emésztést segítő enzimek forrása, valamint az étvágyat is képes szabályozni. Egyben remek rostforrás is, hamar eltelít. Ez a gyümölcs remekül passzol a joghurthoz és a túróhoz, sőt akár grillezhető is.

Az avokádó zsírtartalma sokkal magasabb, mint a korábban felsorolt gyümölcsöké, mégis segíthet a fogyásban. Egy tanulmány azt találta, hogy azok az egyének, akik egy fél avokádóval bolondították meg ebédjüket, később éheztek meg ismét. Felhasználási módjának csak a képzelet szab határt, adhatjuk salátához, pépesítjük és pirítósra kenhetjük, de akár a majonéz alternatívájaként is használhatjuk.

A bogyós gyümölcsök, mint például a málna és a szeder antioxidáns- és rosttartalmukról ismertek .Egy tanulmány azt találta, hogy azok a résztvevők, akik délután egy kis bogyós gyümölcsöt nassoltak, kevesebb kalóriát fogyasztottak vacsoránál, mint azok, akik ugyanannyi kalóriát vittek be délután, de ezt édességből tették. A kutatók azt is dokumentálták, hogy a hosszabb ideig tart elfogyasztani a bogyós snacket, mint az édességet. Tedd a kedvencedet turmixgépbe a reggeli zabpehely mellé, vagy fogyaszd a délutáni uzsonna részeként, ezzel máris közelebb kerültél a célodhoz!

További hasonlóan jótékony hatású gyümölcs még a cseresznye, a körte, a citrom, ahogy a dinnye és a kivi. Ha van rá lehetőséged, fogyassz papaját is!