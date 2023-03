"Imádom a kalandokat" - 43 országban járt már a világjáró magyar kisfiú

A kisfiúnak úgy sikerült véghez vinni ezt az egészen elképesztő statisztikát, hogy édesapja, Tóth Gergely egy soha vissza nem térő lehetőséget kapott 2010-ben. A sebészként a sürgősségi ellátásban dolgozó férfi egy nagy álmát válthatta valóra, ugyanis hajóorvosként főtisztként kezdett dolgozni egy óceánjárón és a rangjából adódóan lehetősége adódott rá, hogy az egész családját magával vigye. Így került a mindössze hét hónapos Barni a fedélzetre - számol be a szívmelengető történetről a Travelo.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A világjáró család egyébként Magyarország egyik legszebb városában, Győrben lakik, onnan indulnak útnak rövidebb-hosszabb utakra a világ körül. iskolába is itt jár Barni, amikor éppen nincsenek a hajón. A kisfiú már tud angolul, ami, ahogy mondja, csak úgy ráragadt az utak során. Szülei szerint előnyt jelent számára a világutazás: nagyobb rálátása van a dolgokra, mint kortársainak, és mindenről van véleménye.

Háromévesen már emlékszem, hogy készültem az utakra, vártam az új kalandokat

– meséli Barni a Kisalföld cikkében.

"Évente három-négy alkalommal mentünk, alkalmanként hat-nyolc hétre. Nagyon sok kedvenc helyem van a világon, nem is tudnék egyet választani. Szeretnék még visszamenni Bostonba, Ausztráliába is visszavágyom, mert ott az utcán is sétálhatnak gyilkos állatok és imádom a kalandokat. Szingapúrban pedig van egy csoda reptér, ahol van vonat, vízesés, amit éjszaka kivilágítanak."

