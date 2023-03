Így tudsz óriás hagymát termeszteni otthon

A hagyma eddig nem a drága zöldségek kategóriájába tartozott, az áremelkedés azonban azt is utolérte. Így most sokan gondolkodnak abban, hogy inkább odahaza megtermeljék az étkezéshez szükséges kis mennyiséget, mintsem hogy még erre is a korábbi ár többszörösét hagyják ott a bolti pénztárban.

Fotó: Pixabay

Egyszerű a gondozása, és némi rafinériával igazán szép nagy fejeket tudsz varázsolni. A Ripost összeszedte a legfontosabb szabályokat:

1. Ügyelj az ültetés idejére!

Ha akkor ülteted el a hagymát, amikor odakint még hideg van, és kevesebb fény éri, akkor a zöldje fog erőteljesebben fejlődni, a feje kisebb marad. Ellenben ha megvárod, hogy hosszabbak legyenek a nappalok, akkor kevesebb lombot fejleszt, inkább a hagymafej lesz nagyobb. Ám ha túl későn ülteted, az sem jó, mert úgy kevesebb tápanyagot és nedvességet fog felvenni. Tehát nem a naptár, hanem az időjárás szerint érdemes ültetni: a legideálisabb, amikor a hőmérséklet már tartósan +10 Celsius-fok felett van; ami általában ilyenkor, márciusban következik be.

2. Figyelj arra, hogy ne árnyékba kerüljön!

Ahogy az ültetés idejénél is az számított, hogy minél több fény érje, ugyanúgy az is fontos, hogy olyan helyre kerüljön, ahol sok a napsütés, az segíti igazán a fejek növekedését.

3. A növekedés ütemében fedd le földdel!

Kapával húzz földet a hagymára amikor már kibújt, úgy, hogy csak egy arasznyi zöld látszódjon ki belőle. Ezzel arra ösztönzöd, hogy nagyobb fejet növesszen. Amíg a zöld részek fejlődnek, az alatt érdemes legalább kétszer megismételni ezt a műveletet.

+1. Nem mindegy, mikor öntözöd

A hagyma vízigénye a fejlődése során nem egyforma: amikor a zöld részeket növeli, folyamatosan szüksége van a vízellátásra, így olyankor érdemes rendszeresen locsolni. Ám amikor eljön az érés ideje, akkor kimondottan rosszat teszel vele, ha rendszeresen locsolod; ilyenkor elég hetente egyszer megöntözni.