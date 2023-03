A fogyás akkor is javítja az egészséget, ha utána néhány kilót visszaszedsz

Az Oxfordi Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a fogyás egészségügyi előnyei a kúra befejezése után is fennmaradnak-e. Arra a megnyugtató eredményre jutottak, hogy azok, akik leadták a kilóikat, öt évvel később is jobb egészségi állapotban voltak, még akkor is, ha közben visszaszedtek valamennyit.

Fotó: Pixabay

A súlycsökkentő programok – mint például a leves- és shake-diéta – az életmódváltás ösztönzésével segíthetik az embereket az egészséges testsúly csökkentésében és fenntartásában. Ezzel a vérnyomás is csökken, ami pozitív hatással van a szívinfarktus és a cukorbetegség kockázatainak mérséklésére.

A kutatók összegezték több mint száz korábbi tanulmány eredményeit, amelyek során mintegy 50 ezren vettek részt diétában vagy testmozgásban, étkezések helyettesítésében, időszakos böjtben, vagy anyagi ösztönzőket ajánlottak fel számukra a fogyás érdekében. A résztvevők átlagos életkora 51 év volt, testtömeg-indexük pedig 33, ami elhízottnak számít. Átlagosan 2-5 kilogrammot fogytak, míg a súlygyarapodás általában 0,32 kilogrammot tett ki évente.

Bebizonyosodott, hogy az intenzív fogyókúrás program során lefogyott résztvevőknél alacsonyabbak voltak a szív- és érrendszeri betegségek és a 2-es típusú cukorbetegség kockázati tényezői. És ezek a súlycsökkentő program befejezése után legalább öt évig fennálltak

– hangsúlyozza Susan Jebb, az Oxfordi Egyetem professzora az American Heart Association folyóiratban közzétett tanulmányban.

Az előnyök között említi az anyag, hogy

azoknál, akik lefogytak, kisebb a szisztolés vérnyomás (a szívveréskor kialakuló nyomás az artériákban), alacsonyabb a „rossz”, nagy sűrűségű lipoprotein (HDL) koleszterinszintje, a HbA1c, a cukorbetegség tesztelésére használt vörösvérsejtek „káros” fehérjeszintje is 0,26 százalékkal csökkent

az intenzív fogyókúrás programban való részvétel után 1–5 évvel.