„A növények, valójában mérgek!” – Ezért ne egyél zöldségeket!

Botrányt kavart Bart Kay professzor kijelentése, miszerint az emberi táplálkozás alapja kizárólag a hús kellene hogy legyen – és minden más, főleg a növények, valójában „mérgek”, írja a Daily Mail. A korábban tíz egyetemen is oktató, a sporttáplálkozásban és szív-érrendszeri élettanban jártas szakértő az Új-Zélandi All Blacks rögbicsapattal, az ausztrál hadsereggel és más elit szervezetekkel is dolgozott.

Kay kijelentette: a nyugati táplálkozási elvek tévúton járnak. Azt állítja, a társadalmat „agymosták”, hogy higgyenek a zöldségek, gyümölcsök és rostok fontosságában – pedig szerinte ezek mind „antitápanyagok”. A professzor szerint a növények vegyi úton védekeznek a megevés ellen, így valójában irritálják és mérgezik a szervezetet.

A „hiperhúsevő” étrendet ajánlja, amely csak húst, halat, tojást és némi tejterméket enged meg – semmi zöldség, gyümölcs, gabona vagy hüvelyes. A radikálisabb „Oroszlán-diéta” még tovább megy: kizárólag vörös hús, só és víz szerepel a menün. Kay immár tíz éve él így, és azt állítja, napi egyszeri, rendszeres széklete van – rost nélkül is. A professzor állítja, hogy a rostok egészségügyi előnyeit nem bizonyította semmilyen megbízható kutatás.

Azt mondják, a rost rendben tartja az emésztést – nem igaz. Sokszor inkább székrekedést okoz.

Az állításokat azonban számos szakértő elutasítja. Dr. Fiona Willer, a Dietitians Australia elnöke szerint a húsevő diéta nem egészséges, főként hosszú távon. „A rostbevitel bizonyítottan csökkenti a szívbetegségek, cukorbetegség és bélrák kockázatát” – mondta. Emellett a bélflóra számára is elengedhetetlen. Bár Kay véleménye heves vitákat gerjesztett, egyre többen kíváncsian fordulnak az alternatív táplálkozási irányzatok felé – még akkor is, ha azok élesen szembemennek a tudományos konszenzussal.