Elárulta egy orvos, hogy pontosan mi történik a testeddel, ha nem fogyasztasz elég vizet

Kiderült, hogy majdnem kétharmadunk nem iszik elég vizet, és mindaz a tea és sör, amit iszunk, nem segít a helyzeten. Sőt, épp az ellenkező hatást váltja ki. Még rosszabb, hogy minden harmadik ember egyáltalán nem iszik vizet egész nap, és majdnem a fele nincs tisztában vele, mennyit kellene innia. Azonban vajon mit jelent mindez egészségünkre nézve?

Sokszor mondják, hogy a víz az élet forrása, ennek ellenére rengetegen nap mint nap elfelejtenek elegendőt inni (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Mit tesz a kiszáradás a szervezeteddel, és mik a fő tünetei?

Dr. Nadira Awal elmagyarázta, hogy bár a szomjúság az egyik legnyilvánvalóbb jele annak, hogy több vizet kell innod, valójában már akkor is dehidratált vagy, mire ezt érzed. Éppen ezért a legjobb, ha egész nap folyamatosan iszol vizet, nem pedig megvárod, míg szükségességét érzed.

A fejfájás is korai jele lehet a dehidratáltságnak, mivel a folyadékhiány csökkenti a versűrűséget, ami pedig lassítja az agy vérkeringését. A bőr, az ajkak és a száj is megszenvedi a folyadékhiányt, száraz és repedezett lehet, a száj pedig ragadós érzést kelthet. A bőr rugalmasságának csökkenése is a dehidratáltság jele, amit a bőrfeszességi teszttel ellenőrizhetsz.

A dehidratáltság hatással lehet az energiaszintre is, fáradtságot és kimerültséget okozhat, ami néha könnyen összetéveszthető más problémákkal, például alváshiánnyal vagy túlzott mozgással. Súlyosabb dehidratáltság esetén gyorsabb szívverés, nehezebb légzés, zavartság és ingerlékenység is jelentkezhet, és extrém esetekben ájuláshoz vezethet.

Pontosan mennyi vizet kell innod egy nap alatt?

A vízfogyasztás szükséges mennyisége több tényezőtől függ, mint az életkor, a nem, a fizikai aktivitás, az éghajlat és az általános egészségi állapot. Dr. Nadira szerint egy átlagos felnőtt férfi napi vízfogyasztása körülbelül 3 liter, míg a felnőtt nőknek körülbelül 2,2 liter ajánlott.

Terhesség alatt a vízfogyasztás megnő, hogy támogassa a baba növekedését, szoptató nőknek pedig körülbelül 3 literre van szükségük. Ha betegségről, forró időjárásról vagy testmozgásról van szó, a vízszükséglet jelentősen megnövekszik, és a legjobb indikátor a szomjúság, valamint a vizelet színe, amely a hidratáltság állapotát jelzi.