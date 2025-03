Sóhajt és lélegzik egy sír a Kerepesi temetőben – legendás férfi nyugszik ott

Lélegző hangról számoltak be többen egy sír közelében járva. Nem a szél, nem az állatok, hanem egy halk emberi sóhajtás, lélegzetvétel hallatszik. Mintha valaki lenne odalent.

Lélegző hangot hallottak többen a sír közelében Fotó: Máté Krisztián

A 29/2 parcellában Kisfaludy Károly nyugszik, a magyar irodalom kiemelkedő alakja.

A Kerepesi temető évszázadok óta őrzi Budapest történelmének nagyjait és a hozzájuk fűződő titkokat. Ám kevés olyan megmagyarázhatatlan jelenség történt ott, mint Kisfaludy Károly újratemetése idején.

A reformkor jeles költője 1830-ban hunyt el, ám végső nyughelyére csak évekkel később került. Először a Váci úti temetőbe temették el, majd 1859-ben kihantolták és a földi maradványait, a sírkövével együtt elköltöztették a Nemzeti Panteonba.

Az újratemetés tényét kőbe vésték Fotó: Máté Krisztián

Az újratemetés napján a sírnál állók közül többen is furcsa érzésről számoltak be: a frissen elhelyezett sírkő mintha „enyhén megmozdult” volna. Ekkor hallották először a lélegző, sóhajtó hangokat is. A beszámolók szerint a hangok a föld alól jöttek.

A különös tapasztalatok természetesen sosem kerültek hivatalos jegyzőkönyvbe. A legenda viszont megmaradt, és utána is sokan hasonló jelenségről számoltak be Kisfaludy Károly sírja közelében járva.

Többen állítják: ha megállsz a sírjánál, hideg fuvallat simít végig az arcodon, úgy érzed, mintha valaki ott lenne…, de nem látod. A lélegző hangokat is ilyenkor lehet hallani.

Egyesek szerint a művész lelke nyughatatlan, így próbál kapcsolatba lépni az élőkkel.