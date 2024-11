Felháborító: Sírokra kitett emléktárgyak tűnnek el Hódmezővásárhelyen, már nemcsak virágot lopnak

A Metropol egyik olvasója arra figyelmezteti a Csongrád-Csanád vármegyei Hódmezővásárhely lakóit, hogy legyenek résen, mert az egyik temetőben már többször is olyan fordult elő, ami sokakat megbotránkoztathat. Rendszeresen eltűnnek a sírokra kihelyezett mécsesek, gyertyák, koszorúk, virágok, de néha még az is megesik, hogy a beton galambot töri le valaki.

Sírokra kitett tárgyakat, mécseseket, gyertyákat, koszorúkat, virágokat lopnak el a tovajok Hódmezővásárhelyen. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Jól nézzétek meg a sírokat a Kincses temetőben, mert nem régen kint voltam és láttam, hogy letörték a beton galambot a sírról

- figyelmeztette a hódmezővásáhelyieket egy aggódó férfi, aki nem érti, hogy vetemedhet ilyesmire bárki.

„Nem is értem, hogyan süllyedhetett idáig a világ, hogy már a temetőben lévő sírok sincsenek biztonságban. Aki egy sírról, egy halottól lop, annak nincs elhunyt hozzátartozója? Mégis mit érezhet egy ilyen ember, mikor egyáltalán hozzáér más sírjához vagy azon bármihez? Nem elég, hogy a halottakból is üzletet csinálnak egyesek, még azt is ellopják emberek, amiket a másik azért vesz, hogy egy szerette sírjára tegye?” - háborodott fel a férfi, az arcátlan tetten.

Nem először lopják a sírokra tett tárgyakat

Az egyik helyi csoportban kitett figyelmeztetésre többen is reagáltak, amiből az is látszik, hogy nem egyedi esetről van szó. Egyesek a mostani hosszú hétvégén tapasztaltak hasonló borzalmakat, míg másoknak az utóbbi néhány évben volt rossz tapasztalata, főleg Halloween, Mindenszentek napja és Halottak napja környékén.

Undorító amit csinálnak, nekünk egyik nap a koszorúnk tűnt el. Tavaly például a nagy cserepes krizantémot is ellopták

- számolt be egy nő, aki rendszeresen kijár szerettei sírjához a temetőbe.

„Halottól lopni a legaljasabb dolgok egyike. Sajnos nekem is az a tapasztalatom, hogy semmitől nem riadnak vissza a tolvajok, akár a beültetett virágokat is kiszedik” - csatlakozott egy hódmezővásárhelyi férfi.

A férjem sírjáról egyetlen év alatt 9 díszt loptak el! Nagyon szomorú, hogy egyesek képesek lábbal tiporni más fájdalmát!

- szomorkodott egy özvegy asszony.

„Az én mamám idén tavasszal hunyt el és már nem sokkal a temetése után ellopták a fakeresztet, azzal a kis táblával együtt, amin a neve és a dátum volt feltüntetve” - tapasztalta egy fiatal nő a közelmúltban.

A mi sírunkról már évekkel ezelőtt letörték a beton galambot, azóta is csak a helye látszik

- mesélte el egy olvasónk.