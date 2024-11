Veszélyes a gyertya a temetőben - ezt válaszd helyette

7. Tegyük bele az elemet

Vezeték nélküli tervezésüknek köszönhetően könnyedén mozgathatók anélkül, hogy egy konnektorhoz lennének kötve. A legtöbb változat elemmel működik, így nem kell aggódnunk az akadályozó kábelek miatt sem. Vásárlás előtt nézzük meg a termékinformációt, mivel előfordulhat, hogy az elem nem tartozéka a terméknek.

Illusztráció / Fotó: Photo by Maryann Kariuki

8. Használjuk a nap erejét

A LED gyertya nem ég ki néhány óra elteltével, mint a viaszos társa. Ezek hosszú ideig használhatók, hiszen a LED fényecske élettartama több ezer óra. Sőt, a drágább változatokat napenergiával is tölthetjük: ehhez helyezzük a nap irányába, kapcsoljuk be a gyertya alatt található kapcsolót, ezután automatikusan feltöltődik.

9. Nyomjuk meg a távirányítót

Számos LED-es világítási lehetőség intelligens technológiával rendelkezik, és távirányítóval is működtethető. Az eszközzel beállítható a láng intenzitása, és lehetővé teszi több gyertya be- és kikapcsolását egyszerre. Természetesen a gyertya távirányító nélkül is be- és kikapcsolható.

10. Olvassuk el a véleményeket

Vásárlás során érdemes összehasonlítani a különböző kereskedők árait és ajánlatait, hogy megtaláljuk a legjobb ár-érték arányú megoldást, figyelembe véve a minőséget, a dizájnt és a funkciókat. Emellett érdemes az online térben, közösségi oldalakon más felhasználók tapasztalatait is elolvasni, hogy valóban megbízható terméket válasszunk.

11. Kis méret, nagy fény

Amíg egy hagyományos Wolfram izzó esetében a világítási szög alig 120°, addig a LED égő az SMD technológiának köszönhetően irányítottabb fénykibocsátást tesz lehetővé, melynek hála a megvilágítani kívánt területre több fény jut. Ezek a gyertyák képesek átlag 300 fokos sugárzási szögre, azaz a teret körös-körül és alul-felül is bevilágítják.

12. Nem gond, ha visszaküldjük

Online rendelés esetén válaszunk olyan oldalt, ahol 60 napos elállásra van lehetőségünk. Ez nagyban megkönnyíti a webáruházakban vásárolt termékek kipróbálását. A 60 napos garancia kizárólag sértetlen, hibátlan, karcolásmentes, szennyeződéstől mentes termékre vonatkozik, az eredeti, ép, sértetlen csomagolásában az összes tartozékával együtt. Fontos, hogy ezen idő alatt a termék csak kibontható, megnézhető, de nem használható.