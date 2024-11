Halottak napja, Mindenszentek: Az örökkévalóságra készüljünk! – Ezt üzente Böjte atya

„A gyerekeinknek, de magunknak is fontos felhívni a figyelmet, hogy bár a temetőbe megyünk ilyenkor, mégis az örökkévalóságra készülünk” – üzeni a Metropol olvasóinak Böjte Csaba a halottak napján. A ferences szerzetes hangsúlyozta, az a hit vezessen bennünket, amit a Hiszekegyben is vallunk, miszerint „hiszek a test feltámadásában”. Hogy saját testünkben meg fogjuk látni Istent és a szeretteinket. A mi nagycsaládunk örömmel fog találkozni újra Isten országában, és ez adjon erőt, hogy a nehéz időkben is kitartsunk a jóban.

Halottak napja: a ferences szerzetes hangsúlyozta, hogy a temető nem a végső nyughelye az embernek, de menjünk ki halottak napján is. Gyújtsunk mécsest és gondoljunk szeretteinkre, az örökkévalóságra, hiszen ekkor a közösséghez való tartozás élményét is megéljük (Fotó: MW)

Böjte atya rámutatott arra, hogy az elmúlással kapcsolatosan a tudósok hallgatnak. Egyetlen hang van, ami biztatóan beszél, mégpedig Jézus Krisztus hangja. Ez pedig a keresztény ember számára kinyitja a létet a végtelen felé. Ezért ne 60-90 évben gondolkodjunk, hanem az örökkévalóságban.

Ne aggodalmaskodjatok, atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, helyet készítek nektek és eljövök, hogy magammal vigyelek benneteket. Hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ezt mondta Jézus, és ez biztató. Hiszen szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem fel sem fogja azt, amit Isten azoknak készít, akiket örök szeretettel szeret. Mert azt is mondja: a hegyek megmozdulhatnak, halmok táncra kelhetnek, de az én szeretetem nem hagy el téged soha! És Istennél a soha a végtelent jelenti. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy ezeket az evangéliumi, Szentírásban lévő részleteket olvasgassuk, elmélkedjünk rajtuk és nyíljon meg számunkra a végtelen felé vivő út. Hogy ne korlátozzuk le magunkat, hanem tudjuk azt, örök életre született nagyszerű emberek vagyunk

– mondta a Metropol olvasóinak Böjte Csaba.

Halottak napja: „Ami örök, az az emberi lélek”

„Halottak napja tájékán igazán fontos, hogy belássuk: az anyagi világ csak a csomagolópapír, ami örök, az az emberi lélek” – mondta Böjte atya, aki arról is beszélt, hogy „a világ teremtésekor a mennyei atya már tudta, hogy az ő fia is emberré lesz”.

Nekem annyira tetszik, hogy a mi emberségünket Isten úgy alkotta meg, hogy az Jézusnak is megfelelő legyen. Döbbenetes, nem? Mert ha te is készítesz valamit a magad és gyermeked számára, úgy csinálod meg, hogy az nagyon jó legyen. És az emberségünk nem csak Isten számára kompatibilis, hanem az örökkévalóság számára is az. Igen, te olyan vagy, hogy kapcsolódni tudsz az éghez, részévé tudsz válni a végtelen mindenségnek. Ezek olyan távlatok és akkora emberi méltóságot, valamint felelősségtudatot adnak nekünk, hogy ha erre ráébredünk, mindent sokkal komolyabban fogunk venni

– vélekedett a ferences rendi szerzetes. Hozzátette: „Persze a nehézségeket és a gondokat a kereszténység is érzi, de valahogy mindennek távlatában nézve, minden átalakul. Könnyebbé és élhetőbbé válik.”