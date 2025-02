Kisst még tavaly augusztus 14-én vették őrizetbe, majd a bíróság két nappal később elrendelte a letartóztatását. Őt és korábbi alpolgármesterét, a tavaly júniusban őrizetbe vett Czeglédyt nem kevesebbel, mint minősített vesztegetéssel gyanúsítják. A börtönben lévő és azóta már lemondott Czeglédy Gergő korábbi alpolgármesternél jóval éhesebb Kiss László, hiszen öt hónapnyi fizetést és költségtérítést tett eddig zsebre úgy, hogy a hűvösből dolgozik. Bár rajta és a baloldali harcostársain kívül ezt mindenki kétségbe vonja. Az óbudai fideszes képviselők korábban is felhívták a figyelmet arra, hogy nem működik így a kerület. Akkor azt mondták, az alpolgármesterek egymás közt tologatják a megoldatlan ügyeket. A lakosság is többször panaszkodott arra, hogy az ügyeik állnak, az önkormányzat nem működik. Mint ahogy megírtuk, az óbudai lakosság szerint „a börtönből nem lehet a kerületet irányítani”, többen demonstráltak is amiatt, hogy mondjon le Kiss és Czeglédy, és legyen új választás. Kiss azonban azóta sem mondott le.