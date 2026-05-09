Menyasszony vesztette életét a tragikus balesetben, néhány órával azután, hogy esküvői ruhákat próbált

Tragikus balesetben vesztette életét a 34 éves Laura Connolly Írországban, mindössze néhány héttel az esküvője előtt. A menyasszony még 2021. július 11-én hajnalban halt meg, néhány órával azután, hogy barátaival kiválasztotta esküvői ruháját. A szívszorító részletek alapján Laura gyermekkori szerelméhez, Joseph McCullaghhoz készült feleségül menni. Az ügy tárgyalása csaknem öt évvel később zajlik a letterkennyi bíróságon, ahol a sofőr, Sean Connaughton bűnösnek vallotta magát, halálos közúti veszélyeztetés vádjában.

Esküvői ruhapróbája után vesztette életét a menyasszony

A bíróságon Laura egyik barátnője elmondta, hogy aznap este egy társasággal szórakoztak, a menyasszony pedig vidáman nevetett, énekelt és táncolt velük az utcán. Később azonban elszakadt a csoporttól, majd lefeküdt az úttest közepére. Egy tanú azonnal kiabálni kezdett a nőnek, amikor meglátta a közeledő furgont. Mondta, hogy álljon fel és menjen az út szélére, de már késő volt.

A sofőr ugyan megpróbált kitérni, de nem lassított le és segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

A helyszínre érkező járókelők próbálták újraéleszteni Laurát, de már nem tudtak rajta segíteni. A halál okát súlyos tompa sérülések okozták. A sofőr másnap feladta magát a rendőrségen, bár kezdetben tagadta, hogy köze lett volna a balesethez. Később DNS-nyomok kötötték össze a járművet az áldozattal. A férfi, akit korábban eltiltottak a vezetéstől, így kért bocsánatot a családtól a bíróságon:

Ha betartottam volna a vezetéstől való eltiltást, Laura ma is élne.

Az ítélethirdetésre a jövő héten kerül sor, írja a People.