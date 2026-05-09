RETRO RÁDIÓ

Menyasszony vesztette életét a tragikus balesetben, néhány órával azután, hogy esküvői ruhákat próbált

Élete legszebb időszaka előtt állt. Vezetéstől eltiltott férfi ütötte el a menyasszonyt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.09. 19:00
menyasszony baleset esküvő

Tragikus balesetben vesztette életét a 34 éves Laura Connolly Írországban, mindössze néhány héttel az esküvője előtt. A menyasszony még 2021. július 11-én hajnalban halt meg, néhány órával azután, hogy barátaival kiválasztotta esküvői ruháját. A szívszorító részletek alapján Laura gyermekkori szerelméhez, Joseph McCullaghhoz készült feleségül menni. Az ügy tárgyalása csaknem öt évvel később zajlik a letterkennyi bíróságon, ahol a sofőr, Sean Connaughton bűnösnek vallotta magát, halálos közúti veszélyeztetés vádjában.

Esküvői ruhapróbája után vesztette életét a menyasszony
Esküvői ruhapróbája után vesztette életét a menyasszony
Fotó: Forrás: Pexels

Szörnyű tragédia! Egy menyasszony vesztette életét órákkal az esküvői ruhapróba után

A bíróságon Laura egyik barátnője elmondta, hogy aznap este egy társasággal szórakoztak, a menyasszony pedig vidáman nevetett, énekelt és táncolt velük az utcán. Később azonban elszakadt a csoporttól, majd lefeküdt az úttest közepére. Egy tanú azonnal kiabálni kezdett a nőnek, amikor meglátta a közeledő furgont. Mondta, hogy álljon fel és menjen az út szélére, de már késő volt.

A sofőr ugyan megpróbált kitérni, de nem lassított le és segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

A helyszínre érkező járókelők próbálták újraéleszteni Laurát, de már nem tudtak rajta segíteni. A halál okát súlyos tompa sérülések okozták. A sofőr másnap feladta magát a rendőrségen, bár kezdetben tagadta, hogy köze lett volna a balesethez. Később DNS-nyomok kötötték össze a járművet az áldozattal. A férfi, akit korábban eltiltottak a vezetéstől, így kért bocsánatot a családtól a bíróságon:

Ha betartottam volna a vezetéstől való eltiltást, Laura ma is élne.

Az ítélethirdetésre a jövő héten kerül sor, írja a People.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu