Drónfotón a grandiózus tömeg a székesfehérvári országjáráson
Mutatjuk a hatalmas tömeget, narancsba borult Székesfehérvár.
Április 12-én vasárnap parlamenti választás lesz. Már csak két állomás van hátra Orbán Viktor országjárásából. Április 10-én az utolsó előtti állomás Székesfehérvár, a Városház tér, ahol Orbán Viktor beszédet is mondott. Előtte pedig az ATV Mérleg című műsorának volt a vendége.
Ahogyan azt már megszokhattuk, mint minden állomáson ismételten hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt. A beszéd előtti Békemenet is nagyon látványos lett a magyar zászlók tengerével. Most pedig látványos drónfotókon mutatták meg a grandiózus tömeget. Íme:
