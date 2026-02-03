Ráküldték a mesterséges intelligenciát a Titanicra

A James Cameron rendezte Titanic a filmvilág egyik legsikeresebb műve, az igaz történeten alapuló romantikus alkotás egy örök klasszikus. Most azonban a mesterséges intelligencia belepiszkált a forgatókönyvbe és egy másik befejezést írt a történethez.

Átírta a Titanicot a mesterséges intelligencia (Fotó: Photo12 via AFP)

Kíváncsi vagy, milyen lenne a Titanic, ha nem Jack halna meg?

A mesterséges intelligenciával szinte bármit megalkothatunk: képeket és videókat generálhatunk, kérdéséket intézhetünk felé, sőt, még jóslatokat is kérhetünk tőle. Megkérhetjük arra is, hogy egy találjon ki egész történeteket, vagy írja újra egy ismert sztori végét, választ adva a következő kérdésre: „mi történt volna, ha nem Jack hal meg a katasztrófában, hanem Rose?”

Az MI átírásában Jack nem áldozza fel magát a jeges vízben, hanem letaszítja Rose-t a roncsról, s a nő helyett ő maga menekül meg. Mielőtt azonban Rose a jeges óceánba zuhan, Jack elveszi tőle a gyémánt nyakéket, amelyet később, New Yorkba érve, busás összegért elad.

Innen gyökeresen megváltozik a főszereplő élete. A szegény fiúból hedonista, gazdag fiatal lesz. Jack gazdag playboyként él tovább, miközben csinos nők veszik körül.

Az MI ezután ennél is bizarrabb csavart tervezett: a videó végén feltűnik Caledon Hockley is, a dúsgazdag vőlegény, akitől a nyakék származott, és akit Rose egykor Jack kedvéért hagyott faképnél. Hockley üzleti ajánlattal áll elő az immár tehetős Jack számára, végleg abszurd irányba fordítva ezt a sötét, alternatív Titanic-történetet – olvasható a life.hu cikkében. Hátborzongatóan hangzik? Nem tetszik? Ezeki szerint jól döntött James Cameron rendező, hogy nem ebbe az irányba vitte el a klasszikusát?