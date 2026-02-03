RETRO RÁDIÓ

Ráküldték a mesterséges intelligenciát a Titanicra

Jól döntött James Cameron vagy sem? Íme a Titanic vége újratöltve.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 19:45
Titanic film mesterséges intelligencia

A James Cameron rendezte Titanic a filmvilág egyik legsikeresebb műve, az igaz történeten alapuló romantikus alkotás egy örök klasszikus. Most azonban a mesterséges intelligencia belepiszkált a forgatókönyvbe és egy másik befejezést írt a történethez.

Kíváncsi vagy, milyen lenne a Titanic, ha nem Jack halna meg?
Átírta a Titanicot a mesterséges intelligencia (Fotó: Photo12 via AFP)

Kíváncsi vagy, milyen lenne a Titanic, ha nem Jack halna meg?

A mesterséges intelligenciával szinte bármit megalkothatunk: képeket és videókat generálhatunk, kérdéséket intézhetünk felé, sőt, még jóslatokat is kérhetünk tőle. Megkérhetjük arra is, hogy egy találjon ki egész történeteket, vagy írja újra egy ismert sztori végét, választ adva a következő kérdésre: „mi történt volna, ha nem Jack hal meg a katasztrófában, hanem Rose?”

Az MI átírásában Jack nem áldozza fel magát a jeges vízben, hanem letaszítja Rose-t a roncsról, s a nő helyett ő maga menekül meg. Mielőtt azonban Rose a jeges óceánba zuhan, Jack elveszi tőle a gyémánt nyakéket, amelyet később, New Yorkba érve, busás összegért elad.

Innen gyökeresen megváltozik a főszereplő élete. A szegény fiúból hedonista, gazdag fiatal lesz. Jack gazdag playboyként él tovább, miközben csinos nők veszik körül.

Az MI ezután ennél is bizarrabb csavart tervezett: a videó végén feltűnik Caledon Hockley is, a dúsgazdag vőlegény, akitől a nyakék származott, és akit Rose egykor Jack kedvéért hagyott faképnél. Hockley üzleti ajánlattal áll elő az immár tehetős Jack számára, végleg abszurd irányba fordítva ezt a sötét, alternatív Titanic-történetet – olvasható a life.hu cikkében. Hátborzongatóan hangzik? Nem tetszik? Ezeki szerint jól döntött James Cameron rendező, hogy nem ebbe az irányba vitte el a klasszikusát?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu