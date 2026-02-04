RETRO RÁDIÓ

A kormány jelentősen emeli a kormánytisztviselők illetményét

Nem csupán a minimálbér emelésével segít a kormány a munkavállalóknak. A kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselők jelentős fizetésemelésre számíthatnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 16:25
minimálbér-emelés illetmény kormánytisztviselő

A közszolgálati tisztviselők illetményét mostantól bármikor, azonnali hatállyal megemeli a kormány. A háborús infláció miatt ugyanis jár a kompenzáció a tisztviselők számára. 

emelkedik a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselők fizetése
Ennyivel fog növekedni a kormánytisztviselők bére. Fotó: Shutterstock

Jelentősen emelkedik a kormánytisztviselők bére

A munkavállalók számára több jelentős fizetésemelés élesedik. A január végi Magyar Közlönyben megírták, hogy a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselők fizetése is további 15 százalékkal nőtt januártól, a tavaly szeptemberi 15 százalékos emelés után.

a többletforrások biztosítása révén az illetményük igazságos rendezése garantálható legyen

– írja a január 26-i Magyar Közlöny.

Nem csupán a közhivatalban állók fizetését emeli a kormány, a minimálbér emelése is jelentős segítségnek számít. A minimálbér-emelés januártól lépett életbe, 11 százalékkal emelkedtek a bérek. 

A fegyveres testületek mintegy 80 ezer tagja - köztük katonák, rendőrök, katasztrófavédők, pénzügyőrök és határvadászok - már a múlt héten megkapták a hat havi fegyverpénzt.

Mindemellett várhatóan idén is nőni fognak a reálkeresetek, mert duplázódtak a családi adókedvezmények:

  • egy gyermek esetében 20 ezer forintra, 
  • két gyermeknél gyermekenként 40 ezer forintra, azaz összesen 80 ezer forintra, 
  • három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra nőtt a havi kedvezmény összege.
  • továbbá növeli a reálbevételéket az is, hogy mintegy 110-120 ezer 40 éves kétgyermekes édesanyának már nem kell SZJA-t fizetnie.

 

