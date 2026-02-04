A kormány jelentősen emeli a kormánytisztviselők illetményét
Nem csupán a minimálbér emelésével segít a kormány a munkavállalóknak. A kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselők jelentős fizetésemelésre számíthatnak.
A közszolgálati tisztviselők illetményét mostantól bármikor, azonnali hatállyal megemeli a kormány. A háborús infláció miatt ugyanis jár a kompenzáció a tisztviselők számára.
Jelentősen emelkedik a kormánytisztviselők bére
A munkavállalók számára több jelentős fizetésemelés élesedik. A január végi Magyar Közlönyben megírták, hogy a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselők fizetése is további 15 százalékkal nőtt januártól, a tavaly szeptemberi 15 százalékos emelés után.
a többletforrások biztosítása révén az illetményük igazságos rendezése garantálható legyen
– írja a január 26-i Magyar Közlöny.
Nem csupán a közhivatalban állók fizetését emeli a kormány, a minimálbér emelése is jelentős segítségnek számít. A minimálbér-emelés januártól lépett életbe, 11 százalékkal emelkedtek a bérek.
A fegyveres testületek mintegy 80 ezer tagja - köztük katonák, rendőrök, katasztrófavédők, pénzügyőrök és határvadászok - már a múlt héten megkapták a hat havi fegyverpénzt.
Mindemellett várhatóan idén is nőni fognak a reálkeresetek, mert duplázódtak a családi adókedvezmények:
- egy gyermek esetében 20 ezer forintra,
- két gyermeknél gyermekenként 40 ezer forintra, azaz összesen 80 ezer forintra,
- három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra nőtt a havi kedvezmény összege.
- továbbá növeli a reálbevételéket az is, hogy mintegy 110-120 ezer 40 éves kétgyermekes édesanyának már nem kell SZJA-t fizetnie.
