A kormány jelentősen emeli a kormánytisztviselők illetményét

A közszolgálati tisztviselők illetményét mostantól bármikor, azonnali hatállyal megemeli a kormány. A háborús infláció miatt ugyanis jár a kompenzáció a tisztviselők számára.

Ennyivel fog növekedni a kormánytisztviselők bére. Fotó: Shutterstock

Jelentősen emelkedik a kormánytisztviselők bére

A munkavállalók számára több jelentős fizetésemelés élesedik. A január végi Magyar Közlönyben megírták, hogy a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselők fizetése is további 15 százalékkal nőtt januártól, a tavaly szeptemberi 15 százalékos emelés után.

a többletforrások biztosítása révén az illetményük igazságos rendezése garantálható legyen

– írja a január 26-i Magyar Közlöny.

Nem csupán a közhivatalban állók fizetését emeli a kormány, a minimálbér emelése is jelentős segítségnek számít. A minimálbér-emelés januártól lépett életbe, 11 százalékkal emelkedtek a bérek.

A fegyveres testületek mintegy 80 ezer tagja - köztük katonák, rendőrök, katasztrófavédők, pénzügyőrök és határvadászok - már a múlt héten megkapták a hat havi fegyverpénzt.

Mindemellett várhatóan idén is nőni fognak a reálkeresetek, mert duplázódtak a családi adókedvezmények: