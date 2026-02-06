„2022 novemberében kezdődött, amikor Jack szeme elkezdett megereszkedni” – mondja Jodie, akinek a férjével, Wayne-nel három közös gyermekük van, a 17 éves Emily és a 12 éves Tom mellett Jack 10 éves. „Nem volt duzzanat vagy nem váladékozott, de anyukám elvitte Jacket az orvoshoz, aki azt mondta, hogy először a legsúlyosabb dolgokat kell kizárniuk. Azt hittem, azt mondják, hogy árpa vagy fertőzés.” Jacknél 2023-ban diagnosztizáltak először rákot.

A fiam legyőzte a rákot, karácsonyra egy új szemet kért. fotó: illusztrácoó, pexels

"Egyszer már legyőztem a rákot, legyőzöm újra!"

Jack-et a Barnet Kórházba utalták MRI-vizsgálatra. A szemész hamarosan a londoni Great Ormond Street Kórházba (GOSH) utalta másodvéleményre. „Kaptam egy telefonhívást, amiben azt mondták: »El tudnál menni holnap a Great Ormond Streetre? Pakolj be, mert elég sok vizsgálatot kell elvégeznünk. Ne ijedj meg, az onkológiai osztályra küldünk, de oda küldünk mindenkit, akinek új csomói vannak«” – emlékszik vissza Jodie.

Három napot töltött a GOSH-ban, mire közölték, hogy Jacknek rákja van.

Csak azt a szót hallod, hogy rák és én azonnal azt mondogattam: Nem akarom, hogy meghaljon. Ha a rákra gondolsz, akkor a halálra gondolsz.

– emlékszik vissza Jodie. „Az első és a második gyermekem között ikrekkel vetéltem el és az járt a fejemben, hogy: nem veszíthetek el még egy gyereket.”

Az édesanya kifejtette, hogy az orvos azt mondta nekik, hogy rabdomioszarkómát állapítottak meg, ami egy lágyrészrák. „Azt mondták, jó a prognózis. Ez egy gyorsan növekvő, de egyben gyorsan zsugorodó rák.”

Néhány napon belül Jack hat hónapos kemoterápiás kúrát kezdett, valamint proton-nyalábos sugárterápiát. Jack lesoványodott, fáradt volt és kihullott a haja. „Azonban, amikor Jack a kemoterápiák között volt, elég gyorsan felépült, és néha iskolába is járt” – emlékszik vissza az édesanyja.

2024 októberében, egy rutinvizsgálat után közölték vele, hogy új típusú rákos megbetegedése van – rosszindulatú perifériás ideghüvely-tumor (MPNST), egyfajta lágyrészszarkóma, amely az idegeket borító sejtekben alakul ki.

„Azt hiszem, másodszorra már nehezebb. Azt hittem, legyőzte a rákot, mi pedig nyertünk, és ez egyszer csak szertefoszlott.” Az édesanyának mondták el a hírt, mielőtt ő a fiának elmondta volna, hogy újabb kezeléseken kell átesnie. „Megfordultunk a sarkon, Jack szeme elől eltűntünk és földbe gyökerezett a lábam. Csak megálltam és sírtam és ez teljesen letaglózott.”