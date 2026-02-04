RETRO RÁDIÓ

Ebbe beleszakad a szív: a kis Ábrahám egész testében elterjedt a rák – Február 4., a Rákellenes Világnap

Február 4., a Rákellenes Világnap arra emlékeztet, hogy a rák nem csupán statisztika, hanem emberek életét formáló történetek sorozata: van, aki legyőzi a betegséget, van, aki napról napra küzd, és van, akinek a harca tragikus véget ér. Ezek a sorsok egyszerre tanítanak kitartásra, együttérzésre és a remény erejére a rák elleni küzdelemben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 07:30
rák ellenszere Rák Nap rák megelőzése

Február 4-e a Rákellenes Világnap – egy dátum, amely sokak számára jóval többet jelent egy egyszerű emléknapnál. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a rák nem csupán statisztika, hanem emberi sorsok sorozata: életeké, amelyek egyik pillanatról a másikra más irányt vesznek. 

rák
Február 4.: Rákellenes Világnap – emlékezzünk azokra, akik küzdenek, és legyünk a remény részei.

Küzdelem, remény, összefogás: történetek a rák ellen

A rák diagnózisa mindig törést okoz. Megállítja az életet, kérdéseket vet fel, és új szabályokat ír a mindennapok fölé. A megszokott ritmus felborul, a jövő bizonytalanná válik, miközben a jelen súlya felerősödik. Ebben a helyzetben az ember kénytelen szembenézni félelmeivel és korlátaival, de felfedezhet olyan belső erőket is, amelyekről korábban talán nem is tudott. A világnap célja nemcsak a figyelemfelhívás, hanem az emlékeztetés is: a betegség mögött mindig történetek állnak – küzdelmek, visszaesések és újrakezdések, amelyek mindannyiunkhoz szólnak.

„Legyőztem a rákot” – inspiráló történetek

 Schwarz Julianna, magyar influencer, hónapokon át küzdött mellrákkal, többször került élet-halál közé, súlyos szövődményekkel kellett megküzdenie. Tudatossága, kitartása és belső ereje végül meghozta az eredményt: ma már nincs rákos sejt a szervezetében. Julianna története sokak számára kapaszkodót jelent, mert megmutatja, hogy a remény valós lehetőség, nem csupán szó.

Juliannának a cicája, Cilus adott erőt a rák legyőzésében Fotó: beküldött 

Erika története: a család és a közösség ereje

A tiszakarádi Erika évek óta küzd a rákkal, miközben világra hozta kilenc hónapos kisfiát, Ábrahámot, aki vízfejűséggel született és hosszú kórházi kezelésekre szorult. A rák teljesen szétterjedt az egész testében, beleértve az agyát is, ezért gyakran nincs magánál. A család minden idejét az ápolás tölti ki, Zsolt, a párja, a munkát félretéve gondoskodik róluk, miközben a közösség imalánccal és adományokkal támogatja őket. Erika története egyszerre példázza az emberi kitartást, a család erejét és a közösség támogatásának fontosságát a rák elleni küzdelemben.

A rákkal küzdő Erika a vízfejű kisfiával és a párjával, Zsolttal. Fotó: beküldött 

Isla Sneddon tragédiája:  "A lányunk 17 évesen meghalt, mert túl fiatalnak ítélték egy rákvizsgálathoz"

A skót Isla Sneddon 15 évesen fedezett fel egy csomót a mellében, de az orvosok túl fiatalnak ítélték a rákvizsgálathoz, ezért a tüneteket ártalmatlannak minősítették. Később, 17 évesen diagnosztizálták a mellrákot, ekkor azonban a betegség már átterjedt a tüdejére, szívére és nyirokcsomóira, és csak hat hónapja maradt hátra. Szülei mindent megtettek lányuk ápolásáért, de Isla tavaly márciusban elhunyt. Most a család a törvény megváltoztatásáért kampányol, hogy más gyermekek ne szenvedjenek hasonló tragédiát.

Isla Sneddont túl fiatalnak ítélték a rákvizsgálathoz  Fotó: SWNS

Remény és felelősség, a Rákellenes Világnap valódi üzenete. Ezek a történetek különböznek, mégis összeköti őket a remény: néha egy jó hírben, néha egy támogató szóban vagy apró fizikai javulásban jelenik meg. A világnap arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rák elleni küzdelem nem csak az érintettek feladata. A megelőzés, a szűrővizsgálatok, a társadalmi támogatás, az empátia és az információ megosztása mind kulcsszerepet játszanak. Február 4-e ezért nemcsak az emlékezés napja, hanem a felelősségé is: hogy a rák ne legyen tabu, és senkinek se kelljen egyedül végigjárnia ezt az utat.

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón:

@borsonline

Kórházba került Reviczky Gábor - komoly műtét vár rá! A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész sikeresen leküzdötte rákbetegségét, azonban új problémák léptek fel. Reviczky Gábor ugyanis kórházba került és egy újabb műtét vár rá. #bors #reviczkygábor #szívműtét #színész #kórház #életmentő

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

 

 

