Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk!

A miniszterelnök megmutatta milyen volt a Mandiner-interjú. Orbán Viktor fotókat mutatott az eseményről.

Ahogy arról már beszámoltunk szerda este Orbán Viktor a Mandiner Klubestjén vett részt. Az eseményen beszélt Európa jövőjéről, de az áprilisi választásokról is.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk!

A kormányfő most egy fotósorozaton keresztül mutatta meg, hogy milyen volt a szerdai Mandiner Klubest. Orbán Viktor eddig nem látott képeket közölt.

Ha melózunk, nyerünk! Ilyen volt a Mandiner-interjú

– írja a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

