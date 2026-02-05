Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk!
A miniszterelnök megmutatta milyen volt a Mandiner-interjú. Orbán Viktor fotókat mutatott az eseményről.
Ahogy arról már beszámoltunk szerda este Orbán Viktor a Mandiner Klubestjén vett részt. Az eseményen beszélt Európa jövőjéről, de az áprilisi választásokról is.
A kormányfő most egy fotósorozaton keresztül mutatta meg, hogy milyen volt a szerdai Mandiner Klubest. Orbán Viktor eddig nem látott képeket közölt.
– írja a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett posztjában.
