Mindenki meglepődött: váratlan vendég tűnt fel Orbán Viktor mellett a színpadon
Videón mutatta meg a különleges jelentet a kormányfő.
Mint arról korábban már beszámoltunk, szerdán Orbán Viktor részt vett a Mandiner Klubestjén. Az eseményen többek között az áprilisi választás tétjéről is beszélt.
A rendezvény kapcsán a miniszterelnök egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A miniszterelnök egy videót osztott meg, amelyen az látható, ahogy szinte a semmiből felsétált egy férfi a színpadra egy tollal és egy kiadvánnyal kezében, majd az aláírás után egy közös fotót is kért a kormányfőtől.
Amikor nagyon kell egy aláírás, de nincs időd kivárni a végét…
- jegyezte meg viccesen Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre