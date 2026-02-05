Mindenki meglepődött: váratlan vendég tűnt fel Orbán Viktor mellett a színpadon

Mint arról korábban már beszámoltunk, szerdán Orbán Viktor részt vett a Mandiner Klubestjén. Az eseményen többek között az áprilisi választás tétjéről is beszélt.

A rendezvény kapcsán a miniszterelnök egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A miniszterelnök egy videót osztott meg, amelyen az látható, ahogy szinte a semmiből felsétált egy férfi a színpadra egy tollal és egy kiadvánnyal kezében, majd az aláírás után egy közös fotót is kért a kormányfőtől.

Amikor nagyon kell egy aláírás, de nincs időd kivárni a végét…

- jegyezte meg viccesen Orbán Viktor.