Mindenki meglepődött: váratlan vendég tűnt fel Orbán Viktor mellett a színpadon

Videón mutatta meg a különleges jelentet a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 10:23
Orbán Viktor miniszterelnök színpad

Mint arról korábban már beszámoltunk, szerdán Orbán Viktor részt vett a Mandiner Klubestjén. Az eseményen többek között az áprilisi választás tétjéről is beszélt.

A rendezvény kapcsán a miniszterelnök egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A miniszterelnök egy videót osztott meg, amelyen az látható, ahogy szinte a semmiből felsétált egy férfi a színpadra egy tollal és egy kiadvánnyal kezében, majd az aláírás után egy közös fotót is kért a kormányfőtől.

Amikor nagyon kell egy aláírás, de nincs időd kivárni a végét…

- jegyezte meg viccesen Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
