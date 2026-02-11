RETRO RÁDIÓ

Gyepes Ádám a tiszás adatszivárgásról: Se felelősségvállalás, se bocsánatkérés, csak a pressz kukac...

Másfél hete csend övezi az újabb Tiszás adatszivárgást.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 17:53
botrány Gyepes Ádám Tisza Párt adatszivárgás

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Tisza Pártnál újabb adatszivárgási botrány ütötte fel a fejét. Néhány hete a III. kerületben a Tisza egyik helyi akciója kapcsán, ahol kiskorúak személyes adatai kerültek elérhetővé az interneten.

Gyepes Ádám, Facebook
Gyepes Ádám Fotó: Facebook

Az ügy kapcsán most friss poszttal jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben arról ír, hogy a Tisza már másfél hete hallgat a Tiszás adatszivárgás kapcsán.

Másfél hete csend övezi az újabb Tiszás adatszivárgást. Se felelősségvállalás, se bocsánatkérés, csak a pressz kukac...

- írja Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Gyepes Ádám.

„Az hogyan fordulhat elő, hogy személyes adatok kerülnek nyilvánosságra?” - hallható a videóban.

Ezt a kérdést vajon miért nem teszi fel az RTL a Tiszás jelöltnek is? Óbudán egy tiszás akció során 50 rászoruló kiskorú gyermek személyes adata került ki nyilvánosan az internetre, de az ügy kirobbanása óta kínzó csönd van. Furcsa, hogy ezeket a kényes kérdéseket másfél hete nem tudja tisztázni a tiszás jelölt. Nem látom a kemény kérdéseket, nem látom a számonkérést a független sajtótól sem. Kedves képviselőjelölt, látom, felelősségvállalást nem lehet rendszerváltó kártyán venni, minden másra ott van a pressz@

- mondta a videóban Gyepes Ádám.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu