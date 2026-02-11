Gyepes Ádám a tiszás adatszivárgásról: Se felelősségvállalás, se bocsánatkérés, csak a pressz kukac...

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Tisza Pártnál újabb adatszivárgási botrány ütötte fel a fejét. Néhány hete a III. kerületben a Tisza egyik helyi akciója kapcsán, ahol kiskorúak személyes adatai kerültek elérhetővé az interneten.

Gyepes Ádám Fotó: Facebook

Az ügy kapcsán most friss poszttal jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben arról ír, hogy a Tisza már másfél hete hallgat a Tiszás adatszivárgás kapcsán.

Másfél hete csend övezi az újabb Tiszás adatszivárgást. Se felelősségvállalás, se bocsánatkérés, csak a pressz kukac...

- írja Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Gyepes Ádám.

„Az hogyan fordulhat elő, hogy személyes adatok kerülnek nyilvánosságra?” - hallható a videóban.

Ezt a kérdést vajon miért nem teszi fel az RTL a Tiszás jelöltnek is? Óbudán egy tiszás akció során 50 rászoruló kiskorú gyermek személyes adata került ki nyilvánosan az internetre, de az ügy kirobbanása óta kínzó csönd van. Furcsa, hogy ezeket a kényes kérdéseket másfél hete nem tudja tisztázni a tiszás jelölt. Nem látom a kemény kérdéseket, nem látom a számonkérést a független sajtótól sem. Kedves képviselőjelölt, látom, felelősségvállalást nem lehet rendszerváltó kártyán venni, minden másra ott van a pressz@

- mondta a videóban Gyepes Ádám.