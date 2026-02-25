Emberfeletti munka: 200 kilónyi szemüveggel indul útnak a 23. Afréka-misszió

Kétszáz kilogrammnyi használt szemüveget gyűjtött össze az Afréka Alapítvány, mindezt legfrissebb adománygyűjtésüknek köszönhetően. Az összegyűjtött szemüvegeket hamarosan magukkal viszik Nigériába, – az Afréka-misszió keretein belül –így a már nem használt szemüvegek új esélyt adhatnak az afrikai rászoruló gyermekeknek, illetve felnőtteknek egyaránt.

Segíts Te is az afrikai rászoruló gyermekeknek az Afréka-misszió támogatásával. Fotó: Afréka Alapítvány / Facebook

Előkészületek előzik meg az Afréka-missziót

Az alapítvány elnöke, Dr. Fodor Réka lapunknak elmondta, hogy jelenleg is Nigériában tartózkodik, ahol a 23. orvosmissziójuk előkészítésén dolgozik. Mint ahogy azt az alapítvány Facebook-oldalán, egyik legfrissebb posztjukban megírta: a szemüvegek bemérése emberfeletti munka számukra, mivel a darabokat egyesével vizsgálja be egy szemész szakorvos, Dr. Kálmán Réka. Így bizonyosodnak meg arról, hogy a szemüvegek valóban használhatók-e a kinti betegek számára.

Az alapítványnál március közepéig várják a használt, de jó állapotú szemüvegeket. Ahogy megtudtuk, már most 200 kilogrammnyi optikai segédeszköz gyűlt össze.

Hogyan segíthetsz az alapítványnak? Ha van otthon nem használt szemüveged, még március 20-ig juttasd el a következő címre: Budapest, 1157 Zsókavár u. 42. Az alapítvány Facebook-oldalán arra kért minden támogatót, hogy ne az utolsó pillanatra hagyják a szemüvegek feladását, mert a misszió előtt minden darabot be kell mérni.

A március végén induló misszióban egy négyfős orvoscsapat vesz részt. Ha minden a tervek szerint sikerül, az eddig összegyűjtött szemüvegeket akkor viheti ki magával a csapat. Természetesen, egyéb adományok mellett.

Fodor Réka doktornő több mint tíz éve, évről-évre visszajár Afrikába, elsősorban Nigériába, azon belül is Onitshába. Az alapítvány segítségével számtalan tífuszos és maláriás beteget kezeltek már misszióik során, emellett egy oktatási programot is működtetnek, amely többszáz nigériai diák tanulmányait biztosítja. Ezt a magyar adományozók segítségével finanszírozzák.

Egy gyermek havi tandíja – napi egy étkezéssel együtt – körülbelül 5000 forintba kerül.

Az alapítvány munkáját fiatal önkéntesek is segítik: több száz magyar támogatót kötnek össze nigériai diákokkal, levelezéseket rendszereznek és koordinálnak, teljesen önkéntesen.