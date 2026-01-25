RETRO RÁDIÓ

Hoppá! Nem akárhol tűnt fel Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen - Videó

A miniszterelnök ott segít, ahol tud.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 06:06
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár Orbán Viktor

Ahogy arról beszámoltunk, a minap Kaposváron tartották az idei év második Háborúellenes Gyűlését. Az eseményen Orbán Viktor a rövid beszédét követően ismét kérdésekre válaszolt.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Orbán Viktornak a beszéde előtt a ruhatárban adódott feladata Fotó: MW / MW

Orbán Viktor: A végén mindenki bejutott!

Ám a felszólalása előtt a miniszterelnök egy másik helyen is feltűnt, átmenetileg átvette a ruhatárat. Ahol azonnal szükség volt a segítségére, hiszen két vendég nem tudott volna bemenni az eseményre, miután a csarnok már megtelt. A pár végül ugyan a lépcsőn még jutott hely, a kormányfő pedig a kabátjukat is bevette.

A végén mindenki bejutott!

- fűzte a közösségi oldalán közzétett videóhoz Orbán Viktor.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

