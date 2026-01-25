- Újabb fotók kerültek elő a Háborúellenes Gyűlésről
Hoppá! Nem akárhol tűnt fel Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen - Videó
A miniszterelnök ott segít, ahol tud.
Ahogy arról beszámoltunk, a minap Kaposváron tartották az idei év második Háborúellenes Gyűlését. Az eseményen Orbán Viktor a rövid beszédét követően ismét kérdésekre válaszolt.
Orbán Viktor: A végén mindenki bejutott!
Ám a felszólalása előtt a miniszterelnök egy másik helyen is feltűnt, átmenetileg átvette a ruhatárat. Ahol azonnal szükség volt a segítségére, hiszen két vendég nem tudott volna bemenni az eseményre, miután a csarnok már megtelt. A pár végül ugyan a lépcsőn még jutott hely, a kormányfő pedig a kabátjukat is bevette.
A végén mindenki bejutott!
- fűzte a közösségi oldalán közzétett videóhoz Orbán Viktor.
