Csillagszórók okozták a pánikot az esküvőn - menekültek a vendégek

Körülbelül 200 vendég gyűlt össze az olaszországi Ariano Irpinóban található Palace Hotel Kristallban 2025. december 27-én este, amikor állítólag a csillagszórók tüzet okoztak a helyszínen. Több, nagyobb méretű, fényes szökőkutakra emlékeztető szikra volt elhelyezve az épületben, amelyeket az esküvő alatt meggyújtottak. A felvételeken látható, hogy a fények teteje majdnem hozzáért a mennyezethez, miközben a vendégek csodálkozva és felvételeket készítve nézték.

200 vendég menekült a lángok elől az esküvőn

Amint a tűz kialakult, percek alatt lángba borult a terem, és gyorsan terjedni kezdett. A felvételeken a narancssárga lángok és a gomolygó fekete füst tölti be az épületet. A vőlegény volt az egyetlen, aki égési sérüléseket szenvedett a tűz során, bár mások kisebb füstmérgezést szenvedtek. A körülbelül 200 esküvői vendég viszonylag sértetlenül megúszta az esetet, a vőlegényt a sérülések miatt kórházba kellett szállítani.

A vőlegény a tűz oltása közben másodfokú égési sérüléseket szenvedett a kezén és a fején. A kórházban ellátták, és az éjszaka folyamán kiengedték. A la Repubblica szerint a tűzesetet az Ariano Irpino-i Carabinieri vizsgálta. A Palace Hotel Kristall tulajdonosai megdöbbentek a példa nélküli eseményen, amely jelentős károkat okozott az épületben.

A Google jelenleg véglegesen bezártként tartja nyilván a helyszínt - számolt be róla a People.