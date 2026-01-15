RETRO RÁDIÓ

Csillagszórók okozták a pánikot az esküvőn - menekültek a vendégek

Ami tortával, tánccal és boldogsággal kezdődött, lángokkal végződött egy friss házaspár számára. Esküvői csillagszórók miatt tört ki a tűz, és jelentős károkat okozott az esemény helyszínén.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 15:30
égési sérülés palace hotel esküvő tűz

Körülbelül 200 vendég gyűlt össze az olaszországi Ariano Irpinóban található Palace Hotel Kristallban 2025. december 27-én este, amikor állítólag a csillagszórók tüzet okoztak a helyszínen. Több, nagyobb méretű, fényes szökőkutakra emlékeztető szikra volt elhelyezve az épületben, amelyeket az esküvő alatt meggyújtottak. A felvételeken látható, hogy a fények teteje majdnem hozzáért a mennyezethez, miközben a vendégek csodálkozva és felvételeket készítve nézték.

Tűz tört ki az esküvőn
Tűz ütött ki az esküvőn Fotó:  unsplash (illusztráció)

200 vendég menekült a lángok elől az esküvőn

Amint a tűz kialakult, percek alatt lángba borult a terem, és gyorsan terjedni kezdett. A felvételeken a narancssárga lángok és a gomolygó fekete füst tölti be az épületet. A vőlegény volt az egyetlen, aki égési sérüléseket szenvedett a tűz során, bár mások kisebb füstmérgezést szenvedtek. A körülbelül 200 esküvői vendég viszonylag sértetlenül megúszta az esetet, a vőlegényt a sérülések miatt kórházba kellett szállítani.

A vőlegény a tűz oltása közben másodfokú égési sérüléseket szenvedett a kezén és a fején. A kórházban ellátták, és az éjszaka folyamán kiengedték. A la Repubblica szerint a tűzesetet az Ariano Irpino-i Carabinieri vizsgálta. A Palace Hotel Kristall tulajdonosai megdöbbentek a példa nélküli eseményen, amely jelentős károkat okozott az épületben.

A Google jelenleg véglegesen bezártként tartja nyilván a helyszínt - számolt be róla a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu