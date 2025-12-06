„Egy láthatatlan angyal segít” – A tízéves Hanna álma, hogy egyszer saját lábára állhasson, így van most

December a csodák, a fények és a remény hónapja, ám idén különösen nehéz időszak köszöntött be a tízéves Hanna és édesanyja, Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna életében. A súlyos sztrók okozta mozgáskárosodással élő kislány napok óta beteg, az egyik éjszaka pedig szinte kilátástalannak tűnt: Hanna közel 40 fokos lázzal küzdött és nyugtalanul szuszogta végig az éjszakát. Ekkor történt egy különös csoda, a sztrókos Hanna segítséget kapott!

A sztrókos Hanna új reményt kapott a terápájának folytatásához. (Fotó: olvasói)

A sztrókos Hanna új reményt kapott - titkos angyal támogatja

Egyetlen anyának sem könnyű végigülni így az éjszakát, tehetetlenül és fáradtan, miközben a saját gyermekét félti. Reggelre azonban Hanna, mintha lelke erősebb lenne a betegségénél, már újra a szőnyegen ült, fakockáival játszott és mesét nézett. – Olyan volt, mintha azt mondaná: „minden rendben lesz, anya, ne aggódj

– mondja Zsuzsanna a napjairól mesélve.

Ez a derű és szeretet különösen megrendítő annak tükrében, hogy Hanna születése óta kerekesszékben él. Három vérrög alakult ki az agyában, ami súlyos, műthetetlen sztrókot okozott, és az orvosok akkor alig adtak reményt. A kislány mégis azóta is minden reggelt ugyanazzal a szóval kezd és mindenkinek azt mondja:

„Szeretlek”

Hanna életét már a kezdetektől küzdelem kíséri.

A születése utáni agyvérzés következtében gyermekkori bénulás és epilepszia alakult ki nála. – A nővérek azt mondták, hagyjam ott. Én sosem engedtem el őt. A születésénél eldöntöttem: ő az én gyerekem. Még olyat is írtak a taigetoszról kéne ledobni. Hogyan mondhat bárki ilyen ő az én legkedvesebb kincsem. Pont

– meséli az édesanya.

Ünnepi csoda

A család decemberi nehézségei közepette váratlan segítség érkezett: egy névtelen jótevő kifizette Hanna egész havi fejlesztésének költségét.

Amikor éppen Hanna olyan beteg volt, nagyon váratlanul kaptunk segítséget. Olyan ajándék volt ez, ami visszaadta a békét, a levegőt, és az érzést, hogy nem vagyunk egyedül

– meséli Zsuzsanna.

A kislány így a jövő héten ismét folytathatja terápiáját, ahol minden apró mozdulatért nap mint nap küzdenek.