RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen újítást végez a SPAR: konténerbe költöztetik az üzleteket

Így valóban könnyebb lesz csak leugrani valamiért.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 12:41
Módosítva: 2025.12.12. 12:42
budapest park budapest konténer spar koripark spar

Mini-élelmiszerüzlettel bővül a Budapest Park helyén lévő KoriPark. Spar Quick&Easy konténerbolt nyílt - tudta meg a Világgazdaság.

kiskereskedelem
Kiskereskedelem: Konténer Spar, az új koncepció  / Fotó: KELEMEN GERGO

A SPAR QUICK & EASY elnevezésű konténerbolt mintha csak a Budapest Park koripályájához készült volna. Egyértelmű a koncepciója, hiszen korizás közben is meg lehet közelíteni a kis konténert.

A kínálatban friss szendvicsek, készételek, tejtermékek, édességek, snackek és üdítők vannak

áll a Spar közleményében. Pihenőtér is várja a vásárlókat a termékek mellett, ahol el lehet fogyasztani a boltban vett finomságokat. Persze a kiskorú vásárlókról sem feledkezett meg a SPAR: amikor gyermekprogramokat szerveznek a közeli parkban, akkor a SPAR is nyereményjátékokkal kedvesekdik számukra.

A Világgazdaság teljes cikkét ide kattintva olvashatod el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu