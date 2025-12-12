Hihetetlen újítást végez a SPAR: konténerbe költöztetik az üzleteket
Így valóban könnyebb lesz csak leugrani valamiért.
Mini-élelmiszerüzlettel bővül a Budapest Park helyén lévő KoriPark. Spar Quick&Easy konténerbolt nyílt - tudta meg a Világgazdaság.
A SPAR QUICK & EASY elnevezésű konténerbolt mintha csak a Budapest Park koripályájához készült volna. Egyértelmű a koncepciója, hiszen korizás közben is meg lehet közelíteni a kis konténert.
A kínálatban friss szendvicsek, készételek, tejtermékek, édességek, snackek és üdítők vannak
– áll a Spar közleményében. Pihenőtér is várja a vásárlókat a termékek mellett, ahol el lehet fogyasztani a boltban vett finomságokat. Persze a kiskorú vásárlókról sem feledkezett meg a SPAR: amikor gyermekprogramokat szerveznek a közeli parkban, akkor a SPAR is nyereményjátékokkal kedvesekdik számukra.
A Világgazdaság teljes cikkét ide kattintva olvashatod el.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre