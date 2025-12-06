Így néztek ki a Mikulások régen – retró képgaléria

A Mikulás alakja ma már szinte mindenhol egyforma: piros kabát, fehér prém, hatalmas szakáll és mosolygós arc. Ám ha visszatekintünk néhány évtizedet, gyorsan kiderül, hogy a múlt Mikulásai egészen más hangulatot árasztottak. A retró fotókon gyakran kicsit komorabb, néha már-már furcsán bájos, máskor pedig kifejezetten humoros figurákkal találkozhatunk.

Retró Mikulásjelmez 1953-ból, már akkor is beöltöztek Mikulásnak. A gyerekek régen is izgatottan várták az érkezését. Forrás: Fortepan / Hámori Gyula

Elképesztő retró jelmezek – így néztek ki régen a Mikulások!

A hatvanas–hetvenes években a Mikulás-jelmezek még jóval egyszerűbbek voltak: a kabát sokszor vastag posztóból készült, a szakállat pedig vattából, gézből vagy egy durva műanyagmaszk részeként rögzítették. Ez utóbbi nem egyszer vált a gyerekek rémálmává, hiszen a kor maszkjai merevek, élettelenek és kissé ijesztőek voltak. A mai fotókhoz képest kevésbé látszik a kedves, mesebeli figura – inkább egy komoly, tekintélyt parancsoló öregapót idéznek.

A családi albumokban gyakran felbukkanó „házi Mikulások” külön kategóriát képeznek. Sokszor az apa vagy a nagybácsi ugrott be a jelmezbe, és az otthon barkácsolt öltözék minden esetben hordozta a kor báját. A piros kabát lehetett egy régi köntös, a csizma pedig gumicsizma, amelyet sietve vontak be valamilyen fekete textillel. A puttonyban nem csillogó csomagok voltak, hanem papírba vagy újságba csomagolt édességek, apró játékok, mandarin, dió – a kor Mikulás-csomagjának klasszikus tartalma.

A nyolcvanas években már megjelentek az üzletben kapható, valamivel igényesebb jelmezek, de a korszak Mikulásai még mindig egyfajta sajátos retro hangulatot tükröznek: a fényképeken a műszakáll gyakran ferdén áll, a kabát túl nagy vagy túl kicsi, a gyerekek pedig egyszerre félnek és rajonganak a titokzatos alakért.

A retró Mikulás-képek ma azért különösen értékesek, mert megmutatják, milyen volt az ünnep, amikor még nem a tökéletesre szabott látvány számított, hanem az együtt töltött idő varázsa. A kor hangulata, a kissé esetlen jelmezek és a nosztalgikus részletek mind hozzátartoznak ehhez a szerethető időutazáshoz.