Látványos videóval üzent advent második vasárnapján Orbán Viktor
Szívmelengető felvétel jelent meg a kormányfő oldalán.
Elérkezett ez a nap is: december 7-e, advent második vasárnapja van, ami egyúttal azt is jelenti, hogy egyre közelebb van karácsony napja.
Orbán Viktor: Áldott adventi várakozást!
Az ünnep közeledtével Orbán Viktor most egy szívmelengető videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen az látható, amint egy fényjáték elevenedik meg a budapesti Szent István Bazilika bejáratán. Ezzel kíván minden magyar embernek áldott adventi várakozást a miniszterelnök.
Áldott adventi várakozást!
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
