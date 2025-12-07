RETRO RÁDIÓ

Látványos videóval üzent advent második vasárnapján Orbán Viktor

Szívmelengető felvétel jelent meg a kormányfő oldalán.

2025.12.07.
Elérkezett ez a nap is: december 7-e, advent második vasárnapja van, ami egyúttal azt is jelenti, hogy egyre közelebb van karácsony napja.

Látványos videóval üzent advent második vasárnapján Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Orbán Viktor: Áldott adventi várakozást!

Az ünnep közeledtével Orbán Viktor most egy szívmelengető videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen az látható, amint egy fényjáték elevenedik meg a budapesti Szent István Bazilika bejáratán. Ezzel kíván minden magyar embernek áldott adventi várakozást a miniszterelnök.

Áldott adventi várakozást!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

