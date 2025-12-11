Orbán Viktor: A baloldal nem vész el, csak átalakul…

Orbán Viktor és a kormánytagok december 11.-én az új energiatárolási programon dolgoztak. A pályázati feltételeket január 15-én írják ki, osztotta meg követőivel Magyarország miniszterelnöke személyes Facebook Messenger csoportjában.

Hahó! Nagy hírem van. Egész nap az új energiatárolási programon dolgoztunk. Estére alá is írtam a rendeletet. Január 15-én írjuk ki a pályázati feltételeket, február 1-től pedig indul a program! 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, otthoni akkumulátorokra. Királyság!

Összenő, ami összetartozik. Bokros Lajos felmondta a Tisza megszorító csomagját. A baloldal nem vész el, csak átalakul…

- írta videójához Orbán Viktor.