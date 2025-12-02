Decemberben korábban utalják a nyugdíjat, méghozzá ma
Általában 12-e körül szokott érkezni a számlákra ez a juttatás, decemberben azonban nem így lesz. Sőt, aki már tavaly is nyugdíjas volt, az ma egy kicsivel magasabb utalásra számíthat.
A nyugdíj utalásának napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve, ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban is előbb érkezik a juttatás – igaz, nem a hétvégi dátum miatt. A decemberi nyugdíjakat idén a megszokottnál jóval hamarabb, már 2-án elutalják az érintetteknek, ráadásul az utalás már tartalmazza az idei 1,6 százalékos nyugdíjemelést is azok számára, akik 2024-ben is a rendszerben voltak, vagyis azoknak, akik tavaly is kaptak nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást. Azok viszont, akik 2025. január 1-je után váltak nyugdíjassá, idén még nem részesülnek emelésben. Számukra először 2026 januárjában nő az ellátás.
A családi pótlékot is ma utalják
Általános szabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot a következő hónap első napjaiban, általában 2-a és 6-a között utalják. A novemberi családi pótlék már a héten a számlákon lehet, mivel december 2-án, azaz ma utalja az Államkincstár. Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a fenti, utalási időpontot követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.
A színes tévé megalkotója ezen a napon született
Goldmark Péter Károly (Peter Carl Goldmark) magyar származású amerikai mérnök, az első széles körben használt színes televízió megépítője 119 éve ezen a napon született Budapesten. Ő volt az, aki feltalálta a mikrobarázdás hanglemezt és a színes televíziót is, sőt megoldotta a televíziós kép „konzerválását” is. Az általa kifejlesztett eljárás, az EVR (electro video recording) a videómagnetofon elterjedéséig elismert és közkedvelt módszer volt.
Ezen a napon debütált a Thiller című videóklip is
1983-ban ezen a napon mutatták be Michael Jackson Thriller című, 14 perces vidóklipjét. A videó az azonos című Michael Jackson-dalhoz készült. A forgatókönyvet Michael Jackson és John Landis írta, John Landis rendezte. A koreográfus Michael Peters volt.
December másodika a rabszolgaság felszámolásának világnapja
A hivatalos nevén International Day for the Abolition of Slaveryt, vagyis a rabszolgaság felszámolásának világnapját azért december 2-án tartják, mert ezen a napon jött lére 1949-ben egy ENSZ-határozat, amelyik az emberkereskedelem és mások kizsákmányolása ellen született.
Itt kell forgalmi változásokra számítani a fővárosban
- A BKK tájékoztatása szerint jelzőlámpahibára kell számítani a XI. kerületben a Szerémi úton több csomópontban kedd 08:30 és 14:00 óra között.
- Napközben sávlezárás lesz a XXII. kerületben a Leányka utcában kifelé 7:00–16:00 óra között.
- Lezárás lesz a VI. kerületben a Szív utca–Aradi utca csomópontban ma 06:00 és 2026. február 27., péntek 20:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 13:00–18:00 óra között.
- Buszsávlezárás lesz a Rákóczi úton 08:30–15:00 óra között.
Ma tartják a Mandiner Klubestjét
A rendezvény helyszíne a Groupama Aréna lesz (Budapest 1091, Üllői út 129.), az időpontja pedig 18.00–20.00 óra. Ami pedig a programokat illeti:
- 17:00–18:00 – Vendégek érkezése, regisztráció.
- 18:00–18:30 – Köszöntő és Mandiner kvízest értékes nyereményekkel, Szabó András Csuti műsorvezetővel.
- 18:30–19:10 – Közéleti beszélgetés Kubatov Gáborral. Aki kérdez: Lentulai Krisztián.
- 19:15- től fellép a BonBon.
Azz eseményen való részvétel egy űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! További részletek a klubestről itt találhatók.
Ingyenes adventi programból sem lesz hiány
A XII. kerületi karácsonyi vásáron az Advent a Hegyvidéken rendezvénysorozat keretében ma, azaz december másodikán 15 órától a Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, valamint a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI gyermekeinek közös műsora lesz látható, 16:30-tól pedig a Mackós Óvoda Tulipán csoport lép fel. További részletek itt találhatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre