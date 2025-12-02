Decemberben korábban utalják a nyugdíjat, méghozzá ma

A nyugdíj utalásának napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve, ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban is előbb érkezik a juttatás – igaz, nem a hétvégi dátum miatt. A decemberi nyugdíjakat idén a megszokottnál jóval hamarabb, már 2-án elutalják az érintetteknek, ráadásul az utalás már tartalmazza az idei 1,6 százalékos nyugdíjemelést is azok számára, akik 2024-ben is a rendszerben voltak, vagyis azoknak, akik tavaly is kaptak nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást. Azok viszont, akik 2025. január 1-je után váltak nyugdíjassá, idén még nem részesülnek emelésben. Számukra először 2026 januárjában nő az ellátás.

Ma érkeznek a novemberi nyugdíjak, van, akihez emelt összegben – Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A családi pótlékot is ma utalják

Általános szabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot a következő hónap első napjaiban, általában 2-a és 6-a között utalják. A novemberi családi pótlék már a héten a számlákon lehet, mivel december 2-án, azaz ma utalja az Államkincstár. Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a fenti, utalási időpontot követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.

A színes tévé megalkotója ezen a napon született

Goldmark Péter Károly (Peter Carl Goldmark) magyar származású amerikai mérnök, az első széles körben használt színes televízió megépítője 119 éve ezen a napon született Budapesten. Ő volt az, aki feltalálta a mikrobarázdás hanglemezt és a színes televíziót is, sőt megoldotta a televíziós kép „konzerválását” is. Az általa kifejlesztett eljárás, az EVR (electro video recording) a videómagnetofon elterjedéséig elismert és közkedvelt módszer volt.

Ezen a napon debütált a Thiller című videóklip is

1983-ban ezen a napon mutatták be Michael Jackson Thriller című, 14 perces vidóklipjét. A videó az azonos című Michael Jackson-dalhoz készült. A forgatókönyvet Michael Jackson és John Landis írta, John Landis rendezte. A koreográfus Michael Peters volt.

December másodika a rabszolgaság felszámolásának világnapja

A hivatalos nevén International Day for the Abolition of Slaveryt, vagyis a rabszolgaság felszámolásának világnapját azért december 2-án tartják, mert ezen a napon jött lére 1949-ben egy ENSZ-határozat, amelyik az emberkereskedelem és mások kizsákmányolása ellen született.