Megtudta a sorsát a kegyetlen anya, aki meggyilkolta 4 éves gyerekét, mert nem szokott bilire

Egy Georgia állambeli anyuka az életét a börtönben tölti, miután elvette 4 éves kisfia életét. Kedden a DeKalb Megyei Legfelsőbb Bíróságon Asha F. Jackson bíró tényleges életfogytiglanra ítélte a 43 éves Sophia Williams-t, aki még akkor sem szabadulhat, ha jó magaviseletet gyakorol. Anthony Vice meggyilkolása miatt tölti büntetését.

Anthony Vice nem élte túl anyja fegyelmezését. Fotó: DailyCrimeWithShana/Facebook

A DeKalb Megyei Körzeti Igazságügyi Iroda szerint a rendőrség a lakáskomplexumhoz érkezett 2022. március 6-án, amikor hívást kaptak egy gyermekről, aki nem ad életjeleket.

A beszámolók szerint a rendőrség Anthony Vice-t a padlón találták egy lakásban, és nem lélegzett. A kiérkezett egységek azt vették észre először, hogy nincs szívverése sem, és a testén rengeteg sérülés volt.

Sophia Williams elismerte, hogy megütötte a fiát egy töltőkábellel, szíjjal, a papucsával, és a kezével is. Állítása szerint megfegyelmezte, amiért az ürítésre nem a wc-t használta.

Azt is állította, hogy a kisfiú egy héttel halála előtt beütötte a fejét, és ő sosem okozott a fiának fejsérülést. A mentőszolgálat rohant a kisfiúval a kórházba, ahol az egészségügyi csapat már csak a halálát tudta megállapítani. A rendőrök megszólaltattak egy 13 évest, aki a házban lakott, aki elmondta, hogy Anthony Vice akkor zuhant a földre, amikor Williams megütötte, mert nem volt szobatiszta.

Williams megpróbálta feléleszteni Anthony-t, így vizet locsolt rá. Azonban a kisfiú egész este nem mutatott életjelet. A következő napon Williams felhívta a gyerek apját segítségért, majd csak ezután egy órával a segélyhívó központot.

Az Állami Igazságügyi Iroda szerint Williams azt állítja, hogy nem akart segítséget hívni, mert ő sebesítette meg kisfiát.

Mivel a cselekedete olyan megveszekedett és kegyetlen volt, az állam álláspontja az, hogy már soha többé nem szabadna a társadalomban élnie, börtönön kívül

- mondta az állami ügyész, Sarah Hilleren.

Asha F. Jackson bíró elmondása szerint a 14 év alatt, amelyet a bírói székben töltött, ez volt az egyik legkegyetlenebb bűncselekmény, amelyet látott. Anthony Vice halálát zúzódás, tompa erőhatás miatti sérülés okozta. Túlélhette volna, ha azonnal hívják a mentőket a fejsérülése után - írja a CrimeOnline.

