Videón, ahogy letartóztatják a feltételezett gyilkost a McDonald's-ban
Nyilvánosságra hozták a felvételt. McDonald's-ban csaptak le a feltételezett gyilkosra.
Nyilvánosságra hozták a rendőrségi testkamerás felvételeket, amelyek Luigi Mangione pennsylvaniai McDonald's étteremben történt letartóztatásának pillanatait előzték meg – közölte a PEOPLE. A felvételen két rendőr látható, amint bemennek a McDonald's-ba, majd odalépnek a maszkot viselő férfihez, aki a mosdó melletti hátsó sarokban ül és a laptopját használta.
A rendőrök megkérik a barna sapkát és fekete kabátot viselő Luigit, hogy vegye le a maszkját, majd megkérdezik a nevét.
Ekkor ő lehúzta a maszkját és Mark Rosario néven mutatkozott be — ez ugyanaz a név, amely azon a hamis New Jersey-i személyi igazolványon szerepelt, amelyet állítólag az intézkedő rendőröknek adott át.
Valaki telefonált, gyanúsnak találta önt
— mondja az egyik rendőr.
Ó, sajnálom, én…
— válaszolja Luigi.
A rendőrök ezután elkérik a személyi igazolványát, amelyet az egyik tiszt átvesz, majd megpróbál ellenőrizni a rádión keresztül, mielőtt a videó megszakad.
A férfit később letartóztatták a McDonald’s étteremben okirat-hamisítás gyanújával, amiért hamis igazolványt adott át a rendőröknek.
Ezt követően vádat emeltek ellene a UnitedHealthcare vezérigazgatója, Brian Thompson öt nappal korábbi halálával összefüggésben, New York állami és szövetségi bíróságon egyaránt.
McDonald's-ban tartóztatták le a feltételezett gyilkost
Briant 2024 decemberében, Manhattan belvárosában egy maszkot viselő fegyveres lőtte le az utcán, aki ezután kerékpárral menekült el a helyszínről.
Az esetet követően több napig tartó, nagy publicitást kapó hajtóvadászat indult, amely Luigi letartóztatásával ért véget. A férfi nem vallotta magát bűnösnek a jelenleg ellene felhozott vádakban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre