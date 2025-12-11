Videón, ahogy letartóztatják a feltételezett gyilkost a McDonald's-ban

Nyilvánosságra hozták a rendőrségi testkamerás felvételeket, amelyek Luigi Mangione pennsylvaniai McDonald's étteremben történt letartóztatásának pillanatait előzték meg – közölte a PEOPLE. A felvételen két rendőr látható, amint bemennek a McDonald's-ba, majd odalépnek a maszkot viselő férfihez, aki a mosdó melletti hátsó sarokban ül és a laptopját használta.

McDonald's-ban tartóztatták le a feltételezett gyilkost

Forrás: YouTube

A rendőrök megkérik a barna sapkát és fekete kabátot viselő Luigit, hogy vegye le a maszkját, majd megkérdezik a nevét.

Ekkor ő lehúzta a maszkját és Mark Rosario néven mutatkozott be — ez ugyanaz a név, amely azon a hamis New Jersey-i személyi igazolványon szerepelt, amelyet állítólag az intézkedő rendőröknek adott át.

Valaki telefonált, gyanúsnak találta önt

— mondja az egyik rendőr.

Ó, sajnálom, én…

— válaszolja Luigi.

A rendőrök ezután elkérik a személyi igazolványát, amelyet az egyik tiszt átvesz, majd megpróbál ellenőrizni a rádión keresztül, mielőtt a videó megszakad.

A férfit később letartóztatták a McDonald’s étteremben okirat-hamisítás gyanújával, amiért hamis igazolványt adott át a rendőröknek.

Ezt követően vádat emeltek ellene a UnitedHealthcare vezérigazgatója, Brian Thompson öt nappal korábbi halálával összefüggésben, New York állami és szövetségi bíróságon egyaránt.

Briant 2024 decemberében, Manhattan belvárosában egy maszkot viselő fegyveres lőtte le az utcán, aki ezután kerékpárral menekült el a helyszínről.