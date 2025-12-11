Videón, ahogy letartóztatják a feltételezett gyilkost a McDonald's-ban

RETRO RÁDIÓ

Nyilvánosságra hozták a felvételt. McDonald's-ban csaptak le a feltételezett gyilkosra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.11. 05:30
videó gyilkossági ügy feltételezett elkövető

Nyilvánosságra hozták a rendőrségi testkamerás felvételeket, amelyek Luigi Mangione pennsylvaniai McDonald's étteremben történt letartóztatásának pillanatait előzték meg – közölte a PEOPLE.  A felvételen két rendőr látható, amint bemennek a McDonald's-ba, majd odalépnek a maszkot viselő férfihez, aki a mosdó melletti hátsó sarokban ül és a laptopját használta.

A rendőrök megkérik a barna sapkát és fekete kabátot viselő Luigit, hogy vegye le a maszkját, majd megkérdezik a nevét.

Ekkor ő lehúzta a maszkját és Mark Rosario néven mutatkozott be — ez ugyanaz a név, amely azon a hamis New Jersey-i személyi igazolványon szerepelt, amelyet állítólag az intézkedő rendőröknek adott át.

Valaki telefonált, gyanúsnak találta önt

— mondja az egyik rendőr.

Ó, sajnálom, én…

— válaszolja Luigi.

A rendőrök ezután elkérik a személyi igazolványát, amelyet az egyik tiszt átvesz, majd megpróbál ellenőrizni a rádión keresztül, mielőtt a videó megszakad.

A férfit később letartóztatták a McDonald’s étteremben okirat-hamisítás gyanújával, amiért hamis igazolványt adott át a rendőröknek.

Ezt követően vádat emeltek ellene a UnitedHealthcare vezérigazgatója, Brian Thompson öt nappal korábbi halálával összefüggésben, New York állami és szövetségi bíróságon egyaránt.

McDonald's-ban tartóztatták le a feltételezett gyilkost

Briant 2024 decemberében, Manhattan belvárosában egy maszkot viselő fegyveres lőtte le az utcán, aki ezután kerékpárral menekült el a helyszínről.

Az esetet követően több napig tartó, nagy publicitást kapó hajtóvadászat indult, amely Luigi letartóztatásával ért véget. A férfi nem vallotta magát bűnösnek a jelenleg ellene felhozott vádakban.

 

