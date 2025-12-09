Egy kétéves kislányt találtak éjszaka az erdőben

Egy kétéves kislányt egy éjjellátó kamera segítségével találtak meg, amint magányosan bolyongott az erdőben az Egyesült Államokban, Texas állam Bexar megyéjében. A történtek után a gyermek anyját és a nagymamáját is letartóztatták. A kislány mindössze egy ruhát viselt és cipő nélkül tűnt el az erdőben, ezért a rendőrség felelősségre vonta a hozzátartozókat.

Letartóztatták a kétéves kislány családtagjait (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Kétéves kislány veszett el az erdőben

Egy kétéves kislányt láttak egyedül bolyongani az erdőben december 5-én, péntek hajnali 3 óra körül egy ingatlan tulajdonosának kameráján keresztül. A háztulajdonos, amikor megpillantotta a felkavaró felvételt, amelyen a mezítlábas kislány csak egy könnyed nyári ruhát visel, azonnal hívta a rendőrséget. Megkezdődött a gyermek keresése. Időközben egy Haley Peoples-ként azonosított nő jelentette, hogy a kétéves lánya aznap reggel elhagyta otthonukat.

Mivel a hőmérséklet 4–9 °C körül volt, ez a kislány abban az órában potenciálisan életveszélyes helyzetbe került

– nyilatkozta a seriffhivatal. A seriffhivatal azt állította, hogy a nő hajnali 4:15-kor találta meg a kétéves gyereket az utcán, de az aktív keresés ellenére órákig nem értesítette a rendőrséget.

A rendőrök azt állítják, hogy a gyermek otthonába érkezve „veszélyes lakhatási körülményeket, többek között szemetet, szennyezett ruhákat, rothadó ételt, patkányürüléket és erős vizeletszagot találtak. A gyermek megtalálása után a nő nem volt hajlandó kicserélni a pelenkáját és tiszta ruhába öltöztetni, ami szintén aggasztotta a hatóságokat.

A veszélyes körülmények, az orvosi ellátás megtagadása és a gyermekre jelentett súlyos veszély miatt a seriffhelyettesek őrizetbe vették Peoples-t

Kis idő múlva megjelent a gyerek nagymamája is és kiderült, hogy a nő reggel az iskolában járt, hogy figyelmeztesse a többi gyereket: ne beszéljenek a hajnalban történt incidensről.

A gyermekvédelmi szervek akadályozása miatt a nagymamát is letartóztatták, a gyerekeket pedig kivizsgálás miatt kórházba szállították. Az anyát gyermek elhagyása/veszélyeztetése és testi sértés közvetlen veszélye miatt tartóztatták le. A nagymamát pedig bántalmazás/elhanyagolás miatti nyomozás akadályozásának gyanúja miatt tartják fogva – írja a People.