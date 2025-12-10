Gyászol az ország: Leszúrták az ünnepelt operaénekest - otthonában találtak rá

A Grammy-díjra is jelölt operaénekest, Jubilant Sykes-t halálraszúrva találták meg Santa Monica-i otthonában hétfőn, miután egy hívás riasztotta a rendőrséget egy folyamatban lévő gyilkosságról.

Jubilant Sykes-t mindenki szerette a környéken és országszerte. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A rendőrség 21:30 előtt érkezett a házhoz, és megtalálták Jubilant Sykes holttestét, akik látható sérüléseket szenvedett a Santa Monica-i rendőrség szerint. A 71 éves férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

Micah Sykes, az énekes 31 éves fiát őrizetbe vették a helyszínen, és valószínűleg gyilkossággal vádolják. A gyilkos fegyvert a rendőrök a helyszínen megtalálták.

Jubilant Sykes egy sokak által szeretett bariton volt, aki a legjobb kórusokban tevékenykedett. Leonard Bernstein Mass című operájában játszotta a pap szerepét, amelyet 2009-ben mutattak be, és jelölték a Legjobb Klasszikus Album díjára a Grammyn.

A szomszédok a helyszínen elmondták, hogy Jubilant Sykes Santa Monica-ban nőtt fel, és a helyi Kálvária Baptista Gyülekezetben énekelt.

"Vele nőttem fel" - mondta Pam Forbes Clayton a riportereknek. "Az édesanyja rengeteget tett a Santa Monica-i közösségért. Jubilant elképesztő tehetségű énekes volt. Országszerte híres operaénekes volt. Csodálatos ember volt. Ennek ellenére csak lesétált a dombról innen két háztömbnyit és megkérdezte tőlem, hogy énekelhet-e a gyülekezeti kórusban. Azt mondtam neki, hogy 'Persze'"

Jubilant Sykes hatalmas sikereket ért el operaénekesként

A weboldala szerint országszerte énekelt produkciókban, olyan karmesterekkel, mint Teddy Abrams, Marvin Hamlisch, Krisjan Jarvi, Kurt Masur, és John Williams.

Olyan intézményekben énekelt, mint a Metropolitan Opera, Carnegie Hall, Deutch Oper Berlin, a New Orleans Jazz Fesztivál, Apollo Színház, és a Hollywood Bowl, olyan előadókkal, mint Julie Andrews, Terence Blanchard, Renée Fleming, Josh Groban, Patrice Rushen, Carlos Santana, és Brian Wilson.

Jubilant Skyes-t felesége és három gyermeke gyászolja - írja a CrimeOnline.