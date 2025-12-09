Elraboltak egy lányt, megdöbbentő részletek derültek ki

Elraboltak egy lányt Amerikában, ám az emberrablás utáni nyomozás hihetetlen részleteket tárt fel. Mindenki megdöbbent, amikor kiderült, ki áll a bűntett hátterében.

Elraboltak egy lányt, majd megkötözve magára hagyták (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Elraboltak egy lányt, nem találod ki, ki volt a tettes

Tamara Hamby és férje próbálta megtanítani lányának, hogy az idegenekkel történő online kommunikáció veszélyes is lehet. A lány megismerkedett valakivel az interneten, a házaspár pedig többször elmagyarázta, hogy az interneten megismert férfi valószínűleg hazudik a személyazonosságáról és ártani akar a lánynak. Ám ő nem hitt a szüleinek.

A férfi elhitette a lánnyal, hogy ő a híres énekes, Luke Bryan és találkozniuk kéne. A szülők attól féltek, hogy a mentális fogyatékossággal élő lányukat kihasználják vagy elrabolják. Az apa így fogalmazott a közösségi oldalán:

Mi történik akkor, ha a saját, speciális nevelési igényű lányod, aki egy 11 éves gyermek szellemi szintjén áll (...), egy online ragadozó befolyása alá kerül. Azt hiszi, hogy a férfi, Luke Bryan, és ez a ragadozó azt mondja neki, hogy eljön érte, ő pedig menni akar vele, akkor hogyan tanítod meg neki – valakinek, akinek semmilyen fogalma vagy megértése nincs a gonoszról –, hogy a veszély létezik?

A szülők elmondása szerin a 22 éves fiatal nő egy 11 éves lány értelmi szintjén van, éppen ezért rendkívül veszélyes számára az idegenekkel történő kommunikáció. Az édesanya ezért kitervelte, hogy a saját módszerével tanítja meg a lányának, milyen veszélyes lehet egy ilyen helyzet.

Az anya november 17-én megkérte néhány barátját, hogy rabolják el a lányát. Kiderült, hogy két férfi ragadta meg a lányt, majd egy mezőre vitték, ahol egy fához kötözték, majd magára hagyták.

A lány a dulakodásban megsérült és a kötél zúzódásokat hagyott a kezén is. Az anya ellen emberrablás, valamint cselekvőképtelen személy jólétének veszélyeztetése miatt emeltek vádat. Bűntársai is mind ugyanazokkal a vádakkal néznek szembe. A nő férje azonban továbbra is kiáll a felesége mellett.

A feleségemet azért tartóztatták le, mert megpróbált helyesen cselekedni

– írja a People.