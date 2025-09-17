Végre megoldódott a nyom nélkül eltűnt barátnők rejtélye

Több mint két évtized után megoldódott az iowai Kinsley Vance és Allara Shaw hollétének rejtélye. A kilencéves amerikai lányokat 21 évvel ezelőtt egy sportnapon látták utoljára. Hiába nyomoztak ezt követően az eltűnt barátnők után, a megtalálásukra tett erőfeszítések nem vezettek sikerre. Családjuk azonban soha nem adta fel a reményt, sőt, Kinsley anyja, Riley magánnyomozókat is fogadott. Allara édesanyja, Odette azonban újraházasodott és inkább elköltözött fájdalmában.

Az eltűnt barátnők rejtélye végre megoldódott (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

2012 júliusában a hatóságok végül elképesztő nyomra bukkantak egy kiégett farmon Iowában: találtak egy bunkert, amiben két rozsdás vaságy volt foltos matracokkal, üres konzervdobozokkal és egy pillangómintás rózsaszín cipővel. A betonfalon gyerekrajzok szerepeltek. Ekkor pedig nyilvánvalóvá vált, a lányokat itt rejtették el.

A nyomozás ekkor új fázisához érkezett. Kihallgatták az iskolagondnokot is, aki közölte, amikor utoljára látta a lányokat, akkor ők nyugodtan, küzdelem és sikoly nélkül távoztak valakivel, akit vélhetően ismerhettek, ezért nem féltek. Ezt követően Kinsley anyja, Riley saját kutatásba kezdett, amely során megtálta az egyik tanítót, Gideon Prattet, akit a lánya nagyon kedvelt és aki mellékállásban egy farmon dolgozott. Így jöttek rá a rendőrök is, hogy a férfinak, aki 2004-ben, a lányok eltűnésekor hirtelen elhagyta a várost, köze lehet a történtekhez.

Az eltűnt barátnők sorsa

Riley önálló nyomozása végül odáig vezetett, hogy évekkel később és csontsoványan ugyan, de megtalálta lányát, akit valóban Pratt tartott fogva. Kinsley-t kórházba vitték, ahol elárulta, Allara sajnos egy betegség következtében elhunyt, miután egykori tanáruk nem volt hajlandó orvost hívni hozzá, majd egy erdőben temette őt el.

Prattet végül elítélték emberrablás, gyilkosság és éveken át tartó bántalmazás miatt. Többszörös életfogytiglani börtönbüntetést kapott, feltételesen sem helyezhető szabadlábra – írja a Mirror.