Óriási meglepetéseket tartogat az időjárás: erre senki sem számított

Annyira nem változik az időjárás, hogy vacogjon a fogunk.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.12.03.
Módosítva: 2025.12.03.
időjárás előrejelzés december tél

Hasonlóan a keddi naphoz, december 3-án, szerdán borongós és párás időjárás várható, azonban az Alföld térségében az élénk délkeleti szél hatására csökkenhet a felhőzet, esély nyílik napsütésre is. Szitálás, ködszitálás bárhol lehet. A hőmérséklet 3 és 10 fok között mozoghat.

időjárás
Az időjárás nem változik meg annyira a napokban – Fotó: freepik.com

A decemberi időjárás elhozza az esős időt, de a havat még nem

Csütörtökön nyugaton többnyire erősen felhős, keleten inkább változóan felhős égkép valószínű. Helyenként eső előfordulhat, a levegő továbbra is párás marad. Délutánra 4–12 fok közé melegedhet.

Jellemzően erősen felhős időre számíthatunk pénteken, keleten lehet időszakos napsütés. Néhol továbbra is kialakulhat kisebb eső vagy szitálás. A keleti szél sokfelé megélénkülhet – írja a Köpönyeg előrejelzése.

Túlnyomórészt felhős idő várható Mikulás napján, szombaton, időnként eső vagy zápor is előfordulhat. Kelet felé haladva fokozatosan kevesebb felhőre és több napsütésre van esély. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 12 fok között alakulhat.

időjárás
Túlnyomórészt felhős lesz az időjárás – Köpönyeg.hu

 

