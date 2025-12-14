Ez Budapest legmocskosabb része - mindenkit meglepett az eredmény

A héten a budapesti utcák állapota és a városvezetés döntései voltak a középpontban: egy nemzetközi rangsor szerint Budapest a világ legkoszosabb városai közé került, ami a kukák leszerelésének és a takarítás ritkulásának köszönhető. Esztergomban ezzel szemben ünnepi rekord született: a Kolping Katolikus Szakképző Iskola 184 méteres, 8000 szeletes fatörzstortát készített a névadó halálának 160. évfordulójára. A BP Műhely konferenciáján pedig kiderült, hogy Budapest sokat tanulhatna más európai városok tapasztalataiból, például Tbiliszitől és Bécstől, a városfejlesztési és közlekedési döntések hatékonyabbá tétele érdekében. Ugyanakkor a főváros közterein továbbra is életveszély leselkedik: a Dohány utcában egy 100 kilós erkélydarab szakadt le, Óbudán pedig iskola mellett tört le egy hatalmas faág, szerencsére tragédia nélkül.

Budapest lett Európa legkoszosabb városa – megnéztük, hogy mi vezetett idáig

Budapest egy friss nemzetközi rangsor szerint, a világ egyik legkoszosabb városává vált, mivel a turisták értékeléseiben kiemelkedően sokszor szerepeltek a „piszkos” és „elhanyagolt” jelzők. A cikk szerint a helyzet romlásának egyik fő oka, hogy a főváros vezetése több ezer utcai kukát szerelt le, miközben az FKF forrásait csökkentette és jelentős dolgozói leépítéseket hajtott végre. Ennek következtében ritkábban ürítik a szemeteseket, a takarítógépek is kevesebbet járnak, valamint az aluljárók tisztítása is erősen visszaesett. Különösen kritikus a bulinegyed állapota, ahol a hatalmas turistaforgalom ellenére nincs elegendő takarítás, így az utcák reggelente rendszeresen szemétben úsznak. A szerzők szerint a városvezetés nem ismeri el a probléma mértékét, miközben Budapest utcáin a helyiek és a látogatók is egyre súlyosabb szennyezéssel találkoznak. A teljes cikket itt láthattátok!

Budapest: több szemét nem fér el ebben a kukában, a közelben pedig nincs másik – ilyen a Karácsony Gergely vezette főváros

Nyolcezer szeletes, 184 méter hosszú tortát sütöttek Esztergomban – különleges ok áll a háttérben

Esztergomban egy 184 méter hosszú, 8000 szeletes fatörzs tortát készített a Kolping Katolikus Szakképző Iskola, hogy megemlékezzen névadója, Kolping Adolf halálának 160. évfordulójáról. A tortát eredetileg 160 méteresre tervezték, de a diákok olyan ügyesen dolgoztak, hogy végül még hosszabb lett, és minden szelete elfogyott. A sütemény elkészítésében mintegy 50 fő vett részt, többek között nappalis és felnőttképzésben tanuló diákok, akik egy hét alatt sütötték le a szükséges piskótát. A torta alapanyagait nagy részben adományokból biztosították, és a kész édességet a város számos intézményének is szétosztották. A különleges torta hivatalosan magyar rekord lett, és az iskola szeretné a Guinness Rekordok Könyvébe is bejegyeztetni.