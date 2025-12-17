RETRO RÁDIÓ

A készpénzhasználók számára kedvez a kormány

Megjelent a Magyar Közlönyben a törvényi ingyenes készpénzfelvételt havi 300 ezer forintra bővítő rendelkezés.

Az Index írja, hogy a változás 2026. február 1-től lép hatályba.

A pénzügyi tranzakciós illeték 2013-as bevezetését követő drasztikus banki díjemeléseket ellensúlyozandó, a kormány 2014-ben úgy döntött, hogy törvényi szabályozással ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget vezet be 2014. február 1-től, a pénzügyi rezsicsökkentés keretében.

A díjmentes pénzfelvételi lehetőség a Magyarországon, hazai kibocsátású bankkártyával, forint töltésű ATM-ből és postán végzett készpénzfelvételre vonatkozik, amennyiben a bankszámla tulajdonos legalább 16 éves magánszemély, és lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon van. Ezekre a tranzakciókra a bankok a pénzügyi tranzakciós illetéket sem háríthatják át.

A kedvezmény igénybevételéről előzetesen nyilatkozni kell a számlavezető banknál. Természetes személyenként egyszerre csak egy banknál lehet érvényben egy ilyen nyilatkozat. A nyilatkozat visszavonásig, vagy más banknál történt benyújtásig folyamatosan érvényes, figyelembe véve a nyilatkozat váltással kapcsolatos határidőt is.

Tizenkét év után emelkedik az ingyenes keret

Miután a kezdeti, 150 ezer forintról szóló keret 2014 óta nem változott, a kormány elérkezettnek látta az időt arra, hogy megemelje az összeget. Így

2026. február 1-től 150 ezer forint helyett már havi 300 ezer forintig lesz ingyenes a készpénzfelvétel a lakossági ügyfelek számára,

bármely magyarországi, forint töltésű ATM-ből vagy postahivatalban, amennyiben a fedezet erre a bankszámlán rendelkezésre áll. A díjmentesség továbbra is havonta legfeljebb két darab készpénzfelvételi műveletre terjed ki.

Ha a havi két alkalmat vagy a havi 300 ezer forintos összeghatárt meghaladja a bankszámláról felvett készpénz összege, abban az esetben a bank díjat számít fel a túllépett részre, illetve az ezt követő további tranzakciókra is, az adott naptári hónapban. Kivéve akkor, ha a bank ennél nagyobb kedvezményt nyújt ügyfelének, azonban a bank által biztosított készpénzfelvételi kedvezménybe a törvényi ingyenes készpénzfelvétel is beletartozik.

Több számlatulajdonossal rendelkező bankszámlán is csak 300 ezer forint lesz a díjmentesen felvehető havi keretösszeg. A lehetőség akár lakossági devizaszámlán is igénybe vehető, de a pénzfelvételnek forintban kell megtörténnie (konverzióval).

A törvény alkalmanként 300 ezer forintra növeli az ATM-ekből egy készpénzfelvétellel felvehető összeg minimális értékét, melyet a banknak biztosítania kell, és a bankkártya napi készpénzfelvételi limit felső határának minimális értékét is.

Az alapszámlákra egyelőre nem vonatkozik az ingyenesség kibővítése

A jelenleg havidíj-mentes, ezért egyre népszerűbb alapszámla típusú bankszámla, mely minden magyarországi banknál elérhető, változatlanul havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi keretet tartalmaz. Ahhoz, hogy a 300 ezer forintos havi keret az alapszámlásokra is vonatkozzon, a kormánynak 2026. február 1-ig módosítania szükséges a 262/2016. (VIII. 31.) kormányrendelet szabályait.

Ez az első ingyenes készpénzfelvételi módosítás, amely átment a parlamenten

A törvényi ingyenes készpénzfelvételi keret változtatása valóban indokolt, hiszen az ingyenes készpénzfelvétel bevezetésének időszakában a 2014-es nettó minimálbér a bruttó 101 500 forintból számolva nagyjából 66 500 forint körül mozgott, míg a 2026-os bruttó 322 800 forintos minimálbér nettója 214 500 forint körül alakul majd. Vagyis a nettó minimálbér több mint háromszorosára emelkedett a 12 év alatt és ma már jócskán meghaladja a jelenlegi 150 000 forintos ingyenes keretszintet.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, 2025. december 15-i adatai szerint

az ügyfelek 2025. harmadik negyedévében 20 006 413 alkalommal vettek fel a kártyájukkal készpénzt belföldön a bankszámlájukról, összesen 2 320 968 millió forint értékben.

Ezzel egy készpénzfelvételi tranzakció átlagosan mintegy 116 000 forintra jön ki, ami havi 2 ingyenes készpénzfelvétellel számolva 55 százalékkal meghaladja a jelenlegi ingyenes keretet.

