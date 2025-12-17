A készpénzhasználók számára kedvez a kormány

Az Index írja, hogy a változás 2026. február 1-től lép hatályba.

A pénzügyi tranzakciós illeték 2013-as bevezetését követő drasztikus banki díjemeléseket ellensúlyozandó, a kormány 2014-ben úgy döntött, hogy törvényi szabályozással ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget vezet be 2014. február 1-től, a pénzügyi rezsicsökkentés keretében.

A díjmentes pénzfelvételi lehetőség a Magyarországon, hazai kibocsátású bankkártyával, forint töltésű ATM-ből és postán végzett készpénzfelvételre vonatkozik, amennyiben a bankszámla tulajdonos legalább 16 éves magánszemély, és lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon van. Ezekre a tranzakciókra a bankok a pénzügyi tranzakciós illetéket sem háríthatják át.

A kedvezmény igénybevételéről előzetesen nyilatkozni kell a számlavezető banknál. Természetes személyenként egyszerre csak egy banknál lehet érvényben egy ilyen nyilatkozat. A nyilatkozat visszavonásig, vagy más banknál történt benyújtásig folyamatosan érvényes, figyelembe véve a nyilatkozat váltással kapcsolatos határidőt is.

Tizenkét év után emelkedik az ingyenes keret

Miután a kezdeti, 150 ezer forintról szóló keret 2014 óta nem változott, a kormány elérkezettnek látta az időt arra, hogy megemelje az összeget. Így

2026. február 1-től 150 ezer forint helyett már havi 300 ezer forintig lesz ingyenes a készpénzfelvétel a lakossági ügyfelek számára,

bármely magyarországi, forint töltésű ATM-ből vagy postahivatalban, amennyiben a fedezet erre a bankszámlán rendelkezésre áll. A díjmentesség továbbra is havonta legfeljebb két darab készpénzfelvételi műveletre terjed ki.

Ha a havi két alkalmat vagy a havi 300 ezer forintos összeghatárt meghaladja a bankszámláról felvett készpénz összege, abban az esetben a bank díjat számít fel a túllépett részre, illetve az ezt követő további tranzakciókra is, az adott naptári hónapban. Kivéve akkor, ha a bank ennél nagyobb kedvezményt nyújt ügyfelének, azonban a bank által biztosított készpénzfelvételi kedvezménybe a törvényi ingyenes készpénzfelvétel is beletartozik.